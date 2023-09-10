Житель владимирского села спас хищную птицу. Неожиданный пернатый гость залетел накануне к жителю...

Житель владимирского села спас хищную птицу.Неожиданный пернатый гость залетел накануне к жителю села Кумино Юрьев-Польского района Николаю Пащенко, сообщают ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ. ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ.- Самостоятельно он выбраться не мог и отчаянно долго бился в стекло, рассказал селянин, который увидел и отпустил на волю птицу.И даже предварительно накормил его мясом.Фото и видео: НИКОЛАЙ ПАЩЕНКО.