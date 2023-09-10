Житель владимирского села спас хищную птицу.
Неожиданный пернатый гость залетел накануне к жителю...
Житель владимирского села спас хищную птицу.
Неожиданный пернатый гость залетел накануне к жителю села Кумино Юрьев-Польского района Николаю Пащенко, сообщают ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ. ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ.
- Самостоятельно он выбраться не мог и отчаянно долго бился в стекло, рассказал селянин, который увидел и отпустил на волю птицу.
И даже предварительно накормил его мясом.
Фото и видео: НИКОЛАЙ ПАЩЕНКО.