Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте. Эффектный кадр буквально наповал сразил всех поклонников.

Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте. Эффектный кадр буквально наповал сразил всех поклонников.На черно-белом фото звезда запечатлена в длинном платье с рукавами-воланами. Она смеется, изящно запрокинув одну руку. А в это время над ее головой виднеется размытый силуэт большой черной птицы, напоминающей ворона.Судя по всему, фотограф вложил в этот снимок глубокий смысл. Он провел своего рода аллегорию, сравнив Наоми с вольной пташкой.Фанаты не пытались скрыть своего восторга. "Ты прекрасна в черном. Великолепные длинные волосы!", "Просто потрясающее фото", "Это платье и все остальное божественно!", "Один из лучших кадров, что я видел!", "Богиня", "Черный ангел", "Ты все так же прекрасна!", – заваливали модель комплиментами восхищенные подписчики."О Боже, у меня нет слов!", – признался сраженный наповал обожатель.Отметим, Кэмпбелл неоднократно признавалась, что больше всего на свете она боится старости. Знаменитость прилагает немало усилий, чтобы сохранить подтянутое тело и идеально гладкую кожу. Кроме того, Наоми отдает предпочтение исключительно молодым любовникам, сообщает . Так, одними из последних избранников Черной пантеры стали 29-летний рэпер Визкид и 25-летний певец Лиам Пейн.