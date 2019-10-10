Активисты "Молодежки" ОНФ провели в 25-ой школе областного центра мастер-класс по изготовлению фликеров.

Активисты "Молодежки" ОНФ провели в 25-ой школе областного центра мастер-класс по изготовлению фликеров. Осенью рано темнеет и для водителей дети без светоотражающих элементов на одежде плохо заметны. Изготовленные школьниками фликеры активисты раздают на пешеходных переходах рядом со школами.Алёна Бойкова, региональный координатор "Молодежки ОНФ": "На днях мы ходили в 25-ю школу, изготавливали с ребятами фликеры. Часть ребята оставили себе, часть передали нам. Эти переданные фликеры, которые сделали ребята, мы раздаем на улицах города детям. Так как известно, что в темное время суток очень тяжело водителю заметить ребенка, так же, когда такая дождливая погода на улице, то тормозной путь увеличивается."Никита Тарбеев