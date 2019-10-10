Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Наиболее вероятный противник Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах мечтает заранее свалить своего конкурента. Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент, - заявил Байден, выступая в Рочестере в Штате Нью-Гэмпшир.

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Наиболее вероятный противник Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах мечтает заранее свалить своего конкурента. "Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент", — заявил Байден, выступая в Рочестере в Штате Нью-Гэмпшир.Это первое выступление Байдена по импичменту президенту США, подчеркивает ТАСС. При этом Байден считает, что Трамп сам себе предъявил обвинения в препятствовании правосудию, когда отказался выполнять требования конгресса."Он уже вынес себе приговор на глазах у всего мира и американского народа", — заявил Джо Байден.Трамп в ответ высмеял Байдена. Высказывания своего оппонента президент США назвал жалкими. Трамп подчеркнул, что не делал ничего плохого и предосудительного. Что же касается обвинений и призывов к импичменту от Байдена, то, подчеркнул Трамп, провальная избирательная кампания не оставила для Джо другого выбора."Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов, еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал", — написал Трамп в своем Twitter.Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу после подозрений в том, что президент США в личных политических целях добивался от украинского президента расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден ранее публично хвастался тем, что добился от Киева увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который занялся расследованием против бенефициара этой компании. Сейчас Байден отрицает какую-либо связь между увольнением Шокина и работой своего сына.Крупный скандал в США разгорелся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.Тогда Белый дом по требованию конгресса обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения импичмента Минюст США в беседе Зеленского и Трампа не выявил. Большинство американцев, по данным соцопросом, также против импичмента президенту.