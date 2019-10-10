Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий осени, разделив россиян на два лагеря. Пока одни восхищались смелостью пары, другие нещадно критиковали их эпатажную церемонию. Своим мнением о звездном бракосочетании поделилась известная поэтесса.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий осени, разделив россиян на два лагеря. Пока одни восхищались смелостью пары, другие нещадно критиковали их эпатажную церемонию. Своим мнением о звездном бракосочетании поделилась известная поэтесса.Накануне Юнна Мориц опубликовала в социальных сетях стихотворение, посвященное свадьбе телеведущей и режиссера. В своем произведении литератор упомянула поездку пары на катафалке и высмеяла ажиотаж, который журналисты создали вокруг события."Пускай на свадьбу едут в катафалке / Два экспоната, чьи фантазии так жалки,/Пускай на этой погребальной колеснице / Они лобзаются – до боли в пояснице,/… / Но для чего по телеящикам страны/ Все время крутятся такие звездуны? / А для того, чтоб видела страна, / Что бал в России правит сатана!", – приводит строчки из произведения .Кроме того, Юнна Мориц призналась, что была сильно возмущена, когда узнала сумму, которую и Константин Богомолов потратили на банкет, – 16 миллионов рублей. Она напомнила, что прожиточный минимум в России составляет всего 11 тысяч рублей.Поэтесса не понимает, почему церемония вызвала такое повышенное внимание со стороны СМИ. "Триста человек гостей, десятки, а может, сотни репортеров, телевидение. На весь мир. Все на продажу. Кто вы вообще? Неужели вы – властители дум?", – цитирует Юнну Мориц "Кавказ пост".