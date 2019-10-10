Вся общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне растущих слухов, девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.

Вся общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне растущих слухов, девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.Модель сейчас на девятом месяце беременности. Стоит отметить, что встречаться с Тимати она начала после расставания рэпера с экс-возлюбленной Аленой Шишковой. Впрочем, неизвестно, родится ли ребенок в законном браке или нет. Анастасия до сих пор не раскрывает таких подробностей.Девушка не очень любит делиться подробностями своей частной жизни, однако буквально пару часов назад все-таки приоткрыла завесу тайны, вышла она замуж за Тимати или все-таки нет. В своих сториз на личной странице в социальной сети "Инстаграм" Решетова рассказала подписчикам о браке.В кадре Анастасия позирует в приглушенном свете и отвечает на вопросы поклонников. Кто-то из фолловеров поинтересовался: "Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы: (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Впрочем, ответ последовал весьма лаконичный. "ЗА мужем)", – кратко высказалась Решетова, будто бы лукавя. Текст она сопроводила смайликом в виде навесного замка. Вероятно, таким образом девушка хотела подчеркнуть, что не собирается лишний раз распространяться по этой теме.Стоит отметить, что вне зависимости от штампа в паспорте молодая пара счастлива. Так Анастасия рассказывала поклонникам, что Тимати даже переклеил обои в коридоре ради того, чтобы его любимая могла делать красивые фотографии. "Да, мне нужен был новый фон для селфи", – отвечала Решетова на вопросы фолловеров.