Дима Билан вступился за звезду сериала Моя прекрасная няня
Анастасию Заворотнюк и ее близких. Певец уверен, что актриса, которая по
некоторым данным лечится от рака мозга, никого не должна информировать о своем состоянии.
Дима Билан вступился за звезду сериала "Моя прекрасная няня"
Анастасию Заворотнюк и ее близких. Певец уверен, что актриса, которая по
некоторым данным лечится от рака мозга, никого не должна информировать о своем состоянии.
"Знаю, что сейчас все перемывают новости с Анастасией Заворотнюк, почему она отмалчивается. "Она не имеет права!" – говорят некоторые влогеры.
А кто знает, вообще, политику семьи? Кто знает, что за этим стоит?" – рассудил
Дима Билан.
По словам Билана, он судит о ситуации со звездой сериала "Моя
прекрасная няня" исходя из собственного опыта. Несколько лет назад у Димы нашли
серьезные проблемы со здоровьем. Артист проходил сложное лечение и не хотел, чтобы
об этом кто-то знал.
"Я не хотел, чтобы меня жалели. Потом, ты же все равно находишься
в туре – это влияет на количество зрителей: придут, не придут. У меня две
блокады – под наркозом местным вводят иглу, там межпозвоночные грыжи, их
несколько было штук", – поделился Билан в первом выпуске "Ютуб"-шоу "Алена,
блин!".
Отметим, что блокадой в медицине называют временное
отключение нервной проводимости подверженных боли волокон с помощью анестетика.
Укол в позвоночник – это очень опасная процедура, поэтому к блокаде прибегают,
когда другие методы лечения невозможны.
Медики предлагали удалить межпозвоночные грыжи
хирургическим путем, однако артист отказался. Операции на позвоночнике
рискованны, грозят инвалидностью и параличом.
"Кого я только на себе не испробовал, на самом деле. Немеют пальцы
и все, немеют руки", – пожаловался на здоровье .