Дима Билан вступился за звезду сериала Моя прекрасная няня Анастасию Заворотнюк и ее близких. Певец уверен, что актриса, которая по некоторым данным лечится от рака мозга, никого не должна информировать о своем состоянии.

Дима Билан вступился за звезду сериала "Моя прекрасная няня"Анастасию Заворотнюк и ее близких. Певец уверен, что актриса, которая понекоторым данным лечится от рака мозга, никого не должна информировать о своем состоянии."Знаю, что сейчас все перемывают новости с Анастасией Заворотнюк, почему она отмалчивается. "Она не имеет права!" – говорят некоторые влогеры.А кто знает, вообще, политику семьи? Кто знает, что за этим стоит?" – рассудилДима Билан.По словам Билана, он судит о ситуации со звездой сериала "Мояпрекрасная няня" исходя из собственного опыта. Несколько лет назад у Димы нашлисерьезные проблемы со здоровьем. Артист проходил сложное лечение и не хотел, чтобыоб этом кто-то знал."Я не хотел, чтобы меня жалели. Потом, ты же все равно находишьсяв туре – это влияет на количество зрителей: придут, не придут. У меня двеблокады – под наркозом местным вводят иглу, там межпозвоночные грыжи, ихнесколько было штук", – поделился Билан в первом выпуске "Ютуб"-шоу "Алена,блин!".Отметим, что блокадой в медицине называют временноеотключение нервной проводимости подверженных боли волокон с помощью анестетика.Укол в позвоночник – это очень опасная процедура, поэтому к блокаде прибегают,когда другие методы лечения невозможны.Медики предлагали удалить межпозвоночные грыжихирургическим путем, однако артист отказался. Операции на позвоночникерискованны, грозят инвалидностью и параличом."Кого я только на себе не испробовал, на самом деле. Немеют пальцыи все, немеют руки", – пожаловался на здоровье .