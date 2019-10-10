Дима Билан всегда числился в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают, что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тот попал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешком денег.

Дима Билан всегда числился в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают,что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тотпопал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешкомденег.По словам Димы Билана, эта история частично правдива. Нескольколет назад его дом обокрали. Злоумышленники вынесли сейф, в котором вокалист хранилденьги, драгоценности и дорогие сердцу вещи."Я вообще не понимаю, как я так жил вообще: у меня ни систембезопасности не было, ничего. А там лес через забор и окна у меня в пол, и домзакрывался просто на ключик. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле,перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские и студенческийбилет, которым я очень дорожил", – вспомнил артист в первом выпуске "Ютуб"-шоу"Алена, блин!".Через пару дней после происшествия с связаласьАлла Пугачева. Артистка предложила коллеге по цеху свою помощь, в том числе иматериальную."Она предлагает, но я не взял. Притом уважение, любовь к ней…Я не могу, с человеком, которым я восхищаюсь переходить в панибратство", -поделился .Добавим, что Алла Пугачева как-то призналась в интервью, чтоне может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы свой хит "Неотрекаются любя". Отметим также, что Примадонна не пропускает ни одногосольника молодого артиста.