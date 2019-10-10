Дима Билан всегда числился в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают,
что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тот
попал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешком
денег.
Дима Билан всегда числился в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают,
что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тот
попал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешком
денег.
По словам Димы Билана, эта история частично правдива. Несколько
лет назад его дом обокрали. Злоумышленники вынесли сейф, в котором вокалист хранил
деньги, драгоценности и дорогие сердцу вещи.
"Я вообще не понимаю, как я так жил вообще: у меня ни систем
безопасности не было, ничего. А там лес через забор и окна у меня в пол, и дом
закрывался просто на ключик. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле,
перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские и студенческий
билет, которым я очень дорожил", – вспомнил артист в первом выпуске "Ютуб"-шоу
"Алена, блин!".
Через пару дней после происшествия с связалась
Алла Пугачева. Артистка предложила коллеге по цеху свою помощь, в том числе и
материальную.
"Она предлагает, но я не взял. Притом уважение, любовь к ней…
Я не могу, с человеком, которым я восхищаюсь переходить в панибратство", -
поделился .
Добавим, что Алла Пугачева как-то призналась в интервью, что
не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы свой хит "Не
отрекаются любя". Отметим также, что Примадонна не пропускает ни одного
сольника молодого артиста.