Сегодня во Владимире на базе управления Росгвардии прошел день призывника

150 школьников и студентов, которым через несколько лет предстоит отправиться в армию, познакомились с техникой и вооружением отрядов ОМОН и СОБР, увидели как работают полицейские-кинологи. Этой осенью ряды вооруженных сил должны пополнить 1300 призывников из тридцать третьего региона, план призыва по областному центру - 319 человек. Первая торжественная отправка новобранцев пройдет 21 октября. Как заявляют в областном военкомате, сегодняшняя акция призвана подготовить ребят к тому, что их ждет. К слову, в расположение частей Росгвардии в этот осенний призыв отправятся около тридцати владимирцев.Александр Рузанкин, начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Владимирской области: "Это полезно, они сейчас посмотрят быт, вооружение, сооружения на территории войск национальной гвардии - это, я думаю, пригодится им, полезно будет, и будут более подготовленными."Максим Савельев, студент Владимирского технологического колледжа: "Мне интересно это просто - военная служба - своим устройством. Опять же, те же выступления - есть оркестр - не так скучно служить, есть определенные виды войск, военные действия - все это интересно, в жизни понадобится, как-никак."