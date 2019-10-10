Вокруг Анастасии Заворотнюк не перестают кипеть страсти. Теперь в центре внимания оказался ее бывший любовник, актер Сергей Жигунов.

Вокруг Анастасии Заворотнюк не перестают кипеть страсти. Теперь в центре внимания оказался ее бывший любовник, актер Сергей Жигунов.Совсем недавно в Сети активно артиста о заболевании экс-избранницы. Однако, как выяснилось, никаких комментариев он не давал. Об этом, собственно, и заявил Сергей Жигунов."У меня нет никакой информации о ней и быть не может. Мы давно не общались. Я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – заявил артист.По слухам, он якобы был убежден, что Заворотнюк покинула больницу из-за пересудов. "Нашлись те, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться", – приводили слова Сергея .Жигунов и Заворотнюк познакомились на съемках сериала "Моя прекрасная няня". Обоим достались главные роли – они играли влюбленных, скрывающих свои чувства. В какой-то момент между звездами действительно пробежала искра, завязался бурный роман.Эмоции были настолько сильными, что артисты оставили свои семьи. Вот только совместного счастья им построить так и не удалось. Спустя пару лет Сергей и Анастасия разорвали отношения, поставив на них жирную точку.