Мероприятие проходит на территории стадиона «Нижний Новгород»

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, директор регионального департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач, а также сотрудники департамента и подведомственных ему учреждений стали участниками VIII международного форума «Россия – спортивная держава», стартовавшего в четверг, 10 октября, 2019 года в Нижнем Новгороде.Мероприятие проходит на территории стадиона «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира по футболу в числе 12 арен, принимавших матчи турнира.Программа форума рассчитана на два дня и включает в себя открытие выставки «Современный спорт. инновации и перспективы», мастер-классы, пленарное заседание«Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом», многочисленные дискуссии и круглые столы, посвященные таким темам, как: «Совершенствование законодательства российской федерации в сфере физической культуры и спорта», «Спортивная инфраструктура как фактор успешного развития регионов», «Лучшие практики вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом», «Спорт и бизнес: формы успешного взаимодействия» и многие другие – всего около 30.На открытие мероприятия приехал министр спорта России Павел Колобков. А в пленарном заседании, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.В числе основных спикеров форума – депутаты Госдумы Николай Валуев, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, президент федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, президент Союза биатлонистов Владимир Драчёв, губернаторы Ставропольского края, Приморского края, Свердловской области, президент Республики Татарстан и другие.Форум «Россия – спортивная держава» был учреждён в 2009 году Указом президента Российской Федерации. Впервые мероприятие прошло в Казани (Республика Татарстан), затем его принимали Москва, Саранск (Республика Мордовия), Якутск (Республика Саха (Якутия), Чебоксары (Чувашская Республика), Владимирская и Ульяновская области.Традиционно форум объединяет более трёх тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.