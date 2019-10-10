Депутат Виталий Бут досрочно сложил полномочия. Соответствующее заявление удовлетворила в среду, 9 октября, городская Дума Новороссийска. Ранее сообщалось, что генеральный директор новороссийского футбольного клуба Черноморец Виталий Бут сбил на пешеходном переходе девочку.

Депутат Виталий Бут досрочно сложил полномочия. Соответствующее заявление удовлетворила в среду, 9 октября, городская Дума Новороссийска.Ранее сообщалось, что генеральный директор новороссийского футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут сбил на пешеходном переходе девочку. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Депутат скрылся с места преступления. Поймать чиновника удалось почти сразу. Против него возбудили дело по двум статьям.Виталия Бута арестовали на двое суток по части 2 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Кроме того, 7 октября политсовет регионального отделения партии "Единая Россия" приостановил его членство в партии.Городская Дума Новороссийска досрочно прекратила полномочия депутата Виталия Бута, приняв его отставку, сообщает ТАСС. Отмечается, что чиновник написал соответствующее заявление по собственному желанию.