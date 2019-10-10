Заря задолжала 50 сотрудникам

Ленинский районный суд города Владимира назначил генеральному директору ООО «Зара Отель» Николию Конину штраф в размере 100 тысяч рублей за невыплату заработной платы сотрудникам, сообщает СледКом по Владимирской области.Конин был назначен на должность гендиректора в июне 2017. Уже тогда перед нынешними и бывшими работниками отеля у «Зари» была задолженность, однако новый директор не торопился ее покрывать.Из имеющихся денег он мог выплатить 50 сотрудникам 150 тысяч рублей, однако ни тогда, ни в суде не решился этого сделать.