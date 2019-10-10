Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца Стаса Михайлова за поддержку. Ранее артист высказался о шумихе вокруг звезды сериала Моя прекрасная няня в прессе.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца СтасаМихайлова за поддержку. Ранее артист высказался о шумихе вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" впрессе.В "Сторис" личного "Инстаграм" Анна Заворотнюк опубликоваласкриншот публикации Стаса Михайлова в той же соцсети. "Спасибо вам большое", -подписала кадр дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".Напомним, сегодня, вокалист Стас Михайлов в личном микроблогевозмутился количеством неправды об Анастасии Заворотнюк в СМИ. По словамзнаменитости, он далек от всего, что происходит в Интернете, однако вести оякобы умирающей артистке не обошли его стороной. "Остановитесь, люди... Простопомолитесь за здоровье Насти!" – написал артист.Кроме того, Михайлов опубликовал ссылку на аккаунт в "Инстаграм",который посвящен . По словам певца, там будетпубликоваться только проверенная информация об артистке.Отметим, что менее чем за сутки на страницу,разрекламированную Стасом Михайловым, подписалось более 13 тысяч человек. В числефолловеров оказались и некоторые отечественные знаменитости.Напомним, по некоторым данным, продолжает лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных. Говорят, длявосстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраиваютспециальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машинаскорой, а в палате постоянно находятся родственники звезды.