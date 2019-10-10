Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца Стаса
Михайлова за поддержку. Ранее артист высказался о шумихе вокруг звезды сериала Моя прекрасная няня в
прессе.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поблагодарила певца Стаса
Михайлова за поддержку. Ранее артист высказался о шумихе вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" в
прессе.
В "Сторис" личного "Инстаграм" Анна Заворотнюк опубликовала
скриншот публикации Стаса Михайлова в той же соцсети. "Спасибо вам большое", -
подписала кадр дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Напомним, сегодня, вокалист Стас Михайлов в личном микроблоге
возмутился количеством неправды об Анастасии Заворотнюк в СМИ. По словам
знаменитости, он далек от всего, что происходит в Интернете, однако вести о
якобы умирающей артистке не обошли его стороной. "Остановитесь, люди... Просто
помолитесь за здоровье Насти!" – написал артист.
Кроме того, Михайлов опубликовал ссылку на аккаунт в "Инстаграм",
который посвящен . По словам певца, там будет
публиковаться только проверенная информация об артистке.
Отметим, что менее чем за сутки на страницу,
разрекламированную Стасом Михайловым, подписалось более 13 тысяч человек. В числе
фолловеров оказались и некоторые отечественные знаменитости.
Напомним, по некоторым данным, продолжает лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных. Говорят, для
восстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают
специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина
скорой, а в палате постоянно находятся родственники звезды.