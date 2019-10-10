В ночь на четверг, 10 октября, в Люберецком районе случилась жуткое ДТП. На Быковском шоссе столкнулись и загорелись два автомобиля Ford.
На место происшествия оперативно прибыли медики и ..
В ночь на четверг, 10 октября, в Люберецком районе случилась жуткое ДТП. На Быковском шоссе столкнулись и загорелись два автомобиля Ford.
На место происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает .