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<a href="https://33live.ru/novosti/10-10-2019-ej-prosto-ne-dali-normalno-lechitsya-byvshij-lyubovnik-vystupil-s-zayavleniem-o-zavorotnyuk.html" target="_blank">Ей просто не дали нормально лечиться: бывший любовник выступил с заявлением о Заворотнюк</a> - На днях стало известно о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы и переводе ее в другое медучреждение. Бывший любовник актрисы, актер, продюсер Сергей Жигунов убежден, что Анастасии просто не дали нормально лечиться.