«Хвостатый» вид спорта становится все популярнее. Владимирец Владимир Морыганов со своими хаски регулярно участвует в редких соревнованиях по байкджорингу и каникроссу.

«Хвостатый» вид спорта становится все популярнее. Владимирец Владимир Морыганов со своими хаски регулярно участвует в редких соревнованиях по байкджорингу и каникроссу. Дисциплина, где человек и собака работают в тандеме и соревнуются с другими спортсменами. Ближайшие соревнования "Зов Предков" пройдут уже в эту субботу в подмосковном Егорьевске. На дистанцию выйдут более 200 спортсменов со своими питомцами. Тандем Владимира и Оскара будет представлять нашу областьНа старт! Внимание! Марш! И четвероногий «спортсмен» со своим хозяином срываются с места. Эта редкая соревновательная дисциплина называется байкджоринг. Хаски по кличке Оскар тянет Владимира Морыганова на велосипеде со скоростью около 40 километров в час. Сложившемуся тандему уже несколько лет. За это время спортсмены завоевали бесчисленное количество медалей, грамот и кубков. После упражнений с велосипедом, Владимир пристегивает Оскара специальным поводком к своему поясу. Это следующий, более тяжелый вид дисциплины - каникросс или, проще говоря, бег с собакой. Первые соревнования по нему прошли в 2000 году в Великобритании.Владимир Морыганов, владелец собак, спортсмен: "Жили, не знали, что такое соревнование с собаками есть. И потом нас знакомый пригласил в Подмосковье на соревнование. Мы увидели, загорелись и приняли участие в этих соревнованиях."Холодная осень - оптимальная погода для тренировок сибирских хаски. Само название породы, произошедшее от искажения «эски», которое обозначало эскимосов, указывает, что эти собаки с густой шерстью привыкли к холоду.Если самый молодой и подготовленный Оскар легко переносит длинные дистанции, то более массивный, пушистый Амур и 9 летняя Герда предпочитают спринт. Длина дистанции может быть от 3 до 10 км. По словам супруги Владимира Елены, которая также занимается тренировкой своих собак, ее подопечные - очень яркие личности, и к каждой нужен индивидуальный подход.Елена Морыганова, владелица собак: "Характер у них очень разный, вот Герда - девочка, она послушная, с ней хорошо, я с ней бегаю, а мальчики, они очень резвые, бегает муж. Они очень добрые, но характерные."Хаски очень дружелюбные и спокойные собаки, поэтому ежедневные тренировки воспринимают как профессионалы. Никто и не думает лаять или капризничать. Свое реноме одних из лучших спортсменов страны Владимиру и Оскару предстоит подтверждать уже на ближайших состязаниях "Зов Предков".Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"