Страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. А журналисты в эти тревожные для семьи прекрасной няни дни ищут все и всех, что с ней связано. И гадают, жива ли актриса вообще – слишком уж противоречивая информация появляется каждый день. Кто-то даже пустил слух, что звезда умерла, ее, мол, тайно кремировали и похоронили. Корреспонденты Дни.ру решили проверить эту информацию и отправились на спрятанный в лесу погост.

Страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. А журналисты в эти тревожные для семьи "прекрасной няни" дни ищут все и всех, что с ней связано. И гадают, жива ли актриса вообще – слишком уж противоречивая информация появляется каждый день. Кто-то даже пустил слух, что звезда умерла, ее, мол, тайно кремировали и похоронили. Корреспонденты "Дни.ру" решили проверить эту информацию и отправились на спрятанный в лесу погост.Православный батюшка из поселка Крекшино, где находится особняк Заворотнюк, в интервью журналистам рассказал, что незадолго до печальных событий 48-летняя Анастасия зачастила на сельское кладбище в Анкудиново, где похоронены ее брат, невестка и отец.Отец – телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк – умер в 2017-м.Именно папе Анастасия в свое время первому рассказала, что хочет стать актрисой, а потом всю жизнь оглядывалась на него. Старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м. Заворотнюк похоронила и его, и отца рядом со своим домом, чтобы почаще навещать – идти всего пару километров!Само Анкудиновское кладбище располагается поблизости от поселка Внуково у деревни Анкудиново Новомосковского административного округа и совсем недавно стало считаться столичным некрополем. Это погост закрытого типа - новые захоронения там возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Участки под родовые захоронения реализуются через аукцион. Официальные стартовые цены установлены Правительством Москвы и доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и "престижности" участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей.Корреспондент "Дни.ру" отправился на кладбище и обнаружил могилы родственников Заворотнюк. Как говорят охранники, в последнее время к ним проявляется нездоровый интерес. И по просьбе семьи захоронения тщательно скрываются ото всех любопытных и праздношатающихся.Служители кладбища сообщили, что в последнее время участились визиты журналистов, выдающих себя за близких покойных. Поэтому посещение семейного захоронения возможно лишь родными или в их сопровождении.Найти могилы оказалось непросто. Гранитный памятник у отца. Простой деревянный крест у брата. Захоронение ухоженное, судя по цветам, его недавно навещали. Но места на огороженном участке для еще одной могилы нет. Будем молиться, чтобы семье оно еще долго не потребовалось.