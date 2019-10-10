Уходя от столкновения водитель Ниссана совершил своеобразный трюк. Как такового столкновения машин не произошло.

Уходя от столкновения водитель Ниссана совершил своеобразный трюк. Как такового столкновения машин не произошло.По информации городского УГИБДД, Санг Йонг намеревался повернуть на желтый сигнал светофора. В этот же момент навстречу двигался Ниссан... Уходя от удара, водитель резко повернул руль. Машину вынесло за пределы дороги и она налетела на награждение. Пассажирка Ниссана серьезно пострадала.