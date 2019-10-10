На базе Владимирской таможни прошло заседание коллегии Центрального таможенного управления. Его тема - содействие таможенной службы развитию Евразийского экономического Союза.

В Евразийский союз вместе с Россией входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Между ними отменены таможенные пошлины и прочие экспортно-импортные запреты и ограничения. При этом, на таможенников возложена важная функция по ведению статистики движения товаров. Предприниматели обязаны представлять в таможню соответствующие данные. Здесь немало нарушений. Так, за 8 месяцев этого года с подачи Владимирской таможни возбуждено без малого 600 таких административных дел, сумма выставленных штрафов около 2, 5 миллионов рублей. Усиления контроля - главная задача. А в качестве шага навстречу бизнесу - декларации скоро можно будет направлять напрямую в Москву - в электронном виде.Сергей Прусов, начальник Центрального таможенного управления: "Будет создан Центр электронного декларирования в Москве. Центральная электронная таможня. И весь процесс декларирования перейдет туда. Владимирская таможня будет осуществлять функции фактического контроля. Поэтому по максимуму постараемся сохранить коллектив. Тем более, владимирская таможня - она курирует еще несколько регионов. Ивановский, в частности."