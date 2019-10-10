Новая рабочая неделя начнется с Полнолуния, которое мы встретим в 00:09 по московскому времени. Если ранее вы обращали внимание, что к Полнолунию вас накрывает плохое самочувствие, то срочно переходите в режим экономии и пересмотрите отношение к рабочему графику в ближайшие дни до Новолуния 28 октября. Тогда у вас есть все шансы не заболеть.

Новая рабочая неделя начнется с Полнолуния, которое мы встретим в 00:09 по московскомувремени. Если ранее вы обращали внимание, что к Полнолунию вас накрывает плохоесамочувствие, то срочно переходите в режим экономии и пересмотрите отношение крабочему графику в ближайшие дни до Новолуния 28 октября. Тогда у вас естьвсе шансы не заболеть.Как рассказала "Дни.ру" , из-за Полнолуния понедельникбудет особенно взрывоопасным и деструктивным для каких-либо договоренностей. Откажитесьв этот день от решительных действий. Высока вероятность конфликтов ирасставаний, особенно если вы будете нагнетать ситуацию. Будьте осторожны зарулем, в общественном транспорте и при обращении с бытовой техникой, гаджетамии средствами связи. Они в такие дни могут нас серьезно подвести.Ко вторнику конфликтные энергии Полнолуния трансформируются и наступитдостаточно продуктивный период для реализации текущих проектов. Вся неделяподходит для начинаний, деловых и личных знакомств, подписания документов,перехода на новую работу, запуска долгосрочных проектов и поиска решений дляреализации долгосрочных проектов.Конец недели также благоприятен для новых знакомств, завязывания важногоделового сотрудничества и романтических встреч. Венера задружится с Сатурном,так что к кому-то поступит предложение руки и сердца, а у других это можетпроиграться как начало служебного романа с человеком старше по возрасту иливыше вас по социальному статусу. В решении финансовых вопросов конец неделитакже один из благоприятных периодов, когда мы продуктивно можем распорядитьсясвоими средствами и рассчитывать в этом вопросе на поддержку руководства,официальных лиц, старших родственников или супруга.ОвныГороскоп на неделю с 14 по 20 октября предупреждает: Овнам предстоит очень непростая неделя. Готовьтеськ поворотным событиям в своей жизни. Наверняка возникнут кармические ситуации,обострения в отношениях с кем-то из вашего окружения – пришло время отдаватькармические долги. Вы будете настроены на борьбу с внешним миром.Конфликты могут возникать повсюду – и на работе, и с друзьями, и ссупругом. Но помните, только от вас зависит, перерастет ли спор в ссору. Сохраняйтевнутреннее равновесие. К концу недели накал спадет и к вам вернется спокойствиеи способность трезво мыслить. На выходных сосредоточьтесь на учебе или работе,требующей скрупулезности и организованности.ТелецТельцов неделя начнется в бешеном ритме. Срочные дела, неотложные вопросы -масса самых разных задач. Возможно ухудшение самочувствия, обострениехронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью. Посетитеврача, если визит к нему откладываете давно. Самое время нормализовать режимпитания и сна. В общем, начните вести здоровый образ жизни.Выходные лучше провести со своим партнером в романтической обстановке. Вслучае, если ваше сердце еще свободно, то новые знакомства – это то, что вамсейчас нужно. Именно общение поможет набраться сил и энергии.БлизнецыБлизнецам в начале недели рутинные обязанностипокажутся слишком утомительными и скучными. Вам захочется развлечений иавантюрных приключений. Но в погоне за удовольствиями важно помнить обумеренности.Совет в гороскопе на неделю с 14 по 20 октября: постарайтесь не нарушать диету, откажитесь хотя бы на время отрискованных операций в бизнесе, не увлекайтесь азартными играми. Осторожнее сновыми контактами – знакомства, завязавшиеся на этой неделе, могут принестиразочарование.Прислушивайтесь к себе – на этой неделе балом правит интуиция. Вы сможетелегко считывать мотивы поведения окружающих. К концу недели повыситсяработоспособность, концентрироваться на решении важных задач будет намногопроще. Смело назначайте переговоры, они пройдут на редкость удачно. Несмотря назанятость уделите время детям и супругу. Домочадцы наверняка потребуют вашеговнимания. Особенно благоприятной неделя обещает быть для представителейтворческих профессий.РакС начала недели внимание Раков будетсосредоточено на делах семейных. Домашние хлопоты потребуют вашегонепосредственного участия. Родственникам, супругам, родителям или детям можетпонадобиться ваша помощь и поддержка. В отношениях с партнером (супругом) можетвозникнуть охлаждение, непонимание, вероятен кризис. Также на этой неделе нестоит назначать дату бракосочетания. Крайне нежелательны и любые операции снедвижимостью – начало строительства, купля-продажа или аренда.К концу недели Раки почувствуют прилив сил. Потратьте эту энергию на себялюбимых. Сходите в парикмахерскую, салон красоты, пройдитесь по магазинам.ЛевЛьвам на этой неделе будет сложновзаимодействовать с коллективом. Весьма вероятно, что работе помешают сплетни,интриги, безосновательные придирки. Контролируйте свои реакции, не вовлекайтесьв конфликты, избегайте пустых споров. Лучший способ защититься от внешнейагрессии – уединение. Такая тактика позволит оставаться успешным на работе.В среду навалятся обыденные и рутинные дела. Будьте готовы усерднотрудиться. На этой неделе не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.ДеваДевы в первой половине недели будут озабочены преждевсего материальными вопросами, например, поиском новых источников заработка.Вероятны непредвиденные расходы. Покупки совершайте только тщательно всеобдумав. А вот приобретение дорогостоящих вещей лучше отложить. В серединенедели могут появиться хорошие перспективы для обучения, повышенияквалификации, самообразования.Согласногороскопу на неделю с 14 по 20 октября, командировки, важные переговоры, визиты в госорганы весьма благоприятны. Квыходным обострятся ваши способности логически мыслить, и вы наконец-то сможетерешить какую-то давнюю проблему или трудную задачу.ВесыВесы на этой неделе, сильнее, чем когда-либо,осознают свою значимость и неповторимость. Но не забывайте, мало кому нравятсякомандные нотки в голосе собеседника. А уж какой негатив способна вызватькритика... Помните, излишняя самоуверенность может сильно вам навредить. Вырискуете потратить слишком много энергии, самоутверждаясь в этих бесполезныхспорах.К выходным ситуация наладится. Уик-энд благоприятен и для деловых, и дляромантических знакомств. Роман, начавшийся на этой неделе, может оказатьсяначалом длительных, серьезных отношений. Переговоры по финансовым вопросам тоженаверняка пройдут успешно. Если вы работаете в творческой сфере, на выходныхатмосфера будет буквально пропитана вдохновением – ловите музу!СкорпионСкорпионы в начале недели почувствуют себяникому ненужными и наверняка испытают непреодолимое желание уединиться испрятаться. Но самоизоляция – не самое лучшее решение. Постарайтесь найтикомфортную для себя форму общения с окружающими. Ваше эмоциональное состояниестабилизируется только к выходным. Вы станете более собранными исосредоточенными. Так что, решение важных вопросов, например, переговорыотложите на конец недели. Ваша аргументация прозвучит намного убедительнее.Обратите внимание на свое здоровье, сейчас вы можете легко подхватить вирусиз-за пониженного иммунитета. Будьте готовы к неожиданным изменениям, вашипланы могут рухнуть в один момент. Вероятны внезапные поездки и командировки.СтрелецСтрельцов начало недели огорчит крушениемнадежд и планов. Если вы рассчитывали на поддержку единомышленников илиспонсорскую помощь, то, скорее всего, вас постигнет разочарование. Нерасстраивайтесь, ведь в любви вам повезет наверняка. Возможен служебный романили тайное романтическое увлечение. Звезды встали на вашем личном небосводе вформе сердечка.Неделя благоприятна для поездок, особенно в дальние страны. Вы легконайдете для этого и средства, и возможности. К концу недели уделите вниманиеблизким, особенно супругу или партнеру. Займитесь йогой, астрологией,эзотерикой.КозерогУ Козерогов неделя связана с карьернымивопросами и профессиональным ростом. Всю свою энергию направьте на повышениеквалификации или обучение. Должны же ваши честолюбивые планы иметь под собойоснования. С руководством будьте предельно вежливы – высока вероятностьконфликтов.Звезды благоприятствуют вам в переговорах, заключении сделок, вкомандировках, при получении разного рода справок и разрешений в официальныхорганах. Друзья и родственники на этой неделе вам точно не откажут, если выобратитесь за помощью или советом. Не стесняйтесь.В конце недели возможно напряжение в отношениях с вашей второй половиной,но разногласия эти временные, не стоит сильно беспокоиться.ВодолеиВодолеи на этой неделе почувствуют, чтоработать удобнее индивидуально, а не в команде. Отчасти это связано с усилениемконкуренции в коллективе. Кто-то видит в вас соперника, а вот коллеги в нужныймомент могут и не поддержать.В начале недели возможны трудности в интеллектуальной деятельности,например, с учебой или восприятием информации. Для дальних поездок период такженеблагоприятный. Вторая половина недели – хороший период и для решенияфинансовых задач и развития творческих талантов.Ближе к выходным деловые встречи пройдут успешнее, а завязавшиеся в эти дниромантические знакомства, скорее всего, выльются в серьезный роман. Кстати, еслиу вас уже есть партнер, то он, похоже, готов уже предпринять что-то и стать,наконец, вашим супругом.РыбыРыбам в начале недели звездами уготован психологическинапряженный период. Ваша требовательность и категоричность может стать причинойконфликтов, из которых вы вряд ли выйдете победителем. Не позволяйте втянутьсебя в решение чужих финансовых проблем. Это приведет к значительным тратам.Сохраняйте спокойствие, берегите нервы и здоровье. Не забывайте, что всепроблемы временны.В середине недели напряжение ослабнет. Весьма кстати будет романтическоесвидание. Вы сможете эмоционально и духовно сблизиться с любимым человеком.Благоприятный период для людей творческих профессий – вы полны вдохновения. Навыходных посетите выставку, премьеру или концерт.