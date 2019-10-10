Новая рабочая неделя начнется с Полнолуния, которое мы встретим в 00:09 по московскому
времени. Если ранее вы обращали внимание, что к Полнолунию вас накрывает плохое
самочувствие, то срочно переходите в режим экономии и пересмотрите отношение к
рабочему графику в ближайшие дни до Новолуния 28 октября. Тогда у вас есть
все шансы не заболеть.
Новая рабочая неделя начнется с Полнолуния, которое мы встретим в 00:09 по московскому
времени. Если ранее вы обращали внимание, что к Полнолунию вас накрывает плохое
самочувствие, то срочно переходите в режим экономии и пересмотрите отношение к
рабочему графику в ближайшие дни до Новолуния 28 октября. Тогда у вас есть
все шансы не заболеть.
Как рассказала "Дни.ру" , из-за Полнолуния понедельник
будет особенно взрывоопасным и деструктивным для каких-либо договоренностей. Откажитесь
в этот день от решительных действий. Высока вероятность конфликтов и
расставаний, особенно если вы будете нагнетать ситуацию. Будьте осторожны за
рулем, в общественном транспорте и при обращении с бытовой техникой, гаджетами
и средствами связи. Они в такие дни могут нас серьезно подвести.
Ко вторнику конфликтные энергии Полнолуния трансформируются и наступит
достаточно продуктивный период для реализации текущих проектов. Вся неделя
подходит для начинаний, деловых и личных знакомств, подписания документов,
перехода на новую работу, запуска долгосрочных проектов и поиска решений для
реализации долгосрочных проектов.
Конец недели также благоприятен для новых знакомств, завязывания важного
делового сотрудничества и романтических встреч. Венера задружится с Сатурном,
так что к кому-то поступит предложение руки и сердца, а у других это может
проиграться как начало служебного романа с человеком старше по возрасту или
выше вас по социальному статусу. В решении финансовых вопросов конец недели
также один из благоприятных периодов, когда мы продуктивно можем распорядиться
своими средствами и рассчитывать в этом вопросе на поддержку руководства,
официальных лиц, старших родственников или супруга.
Овны
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября предупреждает: Овнам предстоит очень непростая неделя. Готовьтесь
к поворотным событиям в своей жизни. Наверняка возникнут кармические ситуации,
обострения в отношениях с кем-то из вашего окружения – пришло время отдавать
кармические долги. Вы будете настроены на борьбу с внешним миром.
Конфликты могут возникать повсюду – и на работе, и с друзьями, и с
супругом. Но помните, только от вас зависит, перерастет ли спор в ссору. Сохраняйте
внутреннее равновесие. К концу недели накал спадет и к вам вернется спокойствие
и способность трезво мыслить. На выходных сосредоточьтесь на учебе или работе,
требующей скрупулезности и организованности.
Телец
У
Тельцов неделя начнется в бешеном ритме. Срочные дела, неотложные вопросы -
масса самых разных задач. Возможно ухудшение самочувствия, обострение
хронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью. Посетите
врача, если визит к нему откладываете давно. Самое время нормализовать режим
питания и сна. В общем, начните вести здоровый образ жизни.
Выходные лучше провести со своим партнером в романтической обстановке. В
случае, если ваше сердце еще свободно, то новые знакомства – это то, что вам
сейчас нужно. Именно общение поможет набраться сил и энергии.
Близнецы
Близнецам в начале недели рутинные обязанности
покажутся слишком утомительными и скучными. Вам захочется развлечений и
авантюрных приключений. Но в погоне за удовольствиями важно помнить об
умеренности.
Совет в гороскопе на неделю с 14 по 20 октября: постарайтесь не нарушать диету, откажитесь хотя бы на время от
рискованных операций в бизнесе, не увлекайтесь азартными играми. Осторожнее с
новыми контактами – знакомства, завязавшиеся на этой неделе, могут принести
разочарование.
Прислушивайтесь к себе – на этой неделе балом правит интуиция. Вы сможете
легко считывать мотивы поведения окружающих. К концу недели повысится
работоспособность, концентрироваться на решении важных задач будет намного
проще. Смело назначайте переговоры, они пройдут на редкость удачно. Несмотря на
занятость уделите время детям и супругу. Домочадцы наверняка потребуют вашего
внимания. Особенно благоприятной неделя обещает быть для представителей
творческих профессий.
Рак
С начала недели внимание Раков будет
сосредоточено на делах семейных. Домашние хлопоты потребуют вашего
непосредственного участия. Родственникам, супругам, родителям или детям может
понадобиться ваша помощь и поддержка. В отношениях с партнером (супругом) может
возникнуть охлаждение, непонимание, вероятен кризис. Также на этой неделе не
стоит назначать дату бракосочетания. Крайне нежелательны и любые операции с
недвижимостью – начало строительства, купля-продажа или аренда.
К концу недели Раки почувствуют прилив сил. Потратьте эту энергию на себя
любимых. Сходите в парикмахерскую, салон красоты, пройдитесь по магазинам.
Лев
Львам на этой неделе будет сложно
взаимодействовать с коллективом. Весьма вероятно, что работе помешают сплетни,
интриги, безосновательные придирки. Контролируйте свои реакции, не вовлекайтесь
в конфликты, избегайте пустых споров. Лучший способ защититься от внешней
агрессии – уединение. Такая тактика позволит оставаться успешным на работе.
В среду навалятся обыденные и рутинные дела. Будьте готовы усердно
трудиться. На этой неделе не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.
Дева
Девы в первой половине недели будут озабочены прежде
всего материальными вопросами, например, поиском новых источников заработка.
Вероятны непредвиденные расходы. Покупки совершайте только тщательно все
обдумав. А вот приобретение дорогостоящих вещей лучше отложить. В середине
недели могут появиться хорошие перспективы для обучения, повышения
квалификации, самообразования.
Согласно
гороскопу на неделю с 14 по 20 октября, командировки, важные переговоры, визиты в госорганы весьма благоприятны. К
выходным обострятся ваши способности логически мыслить, и вы наконец-то сможете
решить какую-то давнюю проблему или трудную задачу.
Весы
Весы на этой неделе, сильнее, чем когда-либо,
осознают свою значимость и неповторимость. Но не забывайте, мало кому нравятся
командные нотки в голосе собеседника. А уж какой негатив способна вызвать
критика... Помните, излишняя самоуверенность может сильно вам навредить. Вы
рискуете потратить слишком много энергии, самоутверждаясь в этих бесполезных
спорах.
К выходным ситуация наладится. Уик-энд благоприятен и для деловых, и для
романтических знакомств. Роман, начавшийся на этой неделе, может оказаться
началом длительных, серьезных отношений. Переговоры по финансовым вопросам тоже
наверняка пройдут успешно. Если вы работаете в творческой сфере, на выходных
атмосфера будет буквально пропитана вдохновением – ловите музу!
Скорпион
Скорпионы в начале недели почувствуют себя
никому ненужными и наверняка испытают непреодолимое желание уединиться и
спрятаться. Но самоизоляция – не самое лучшее решение. Постарайтесь найти
комфортную для себя форму общения с окружающими. Ваше эмоциональное состояние
стабилизируется только к выходным. Вы станете более собранными и
сосредоточенными. Так что, решение важных вопросов, например, переговоры
отложите на конец недели. Ваша аргументация прозвучит намного убедительнее.
Обратите внимание на свое здоровье, сейчас вы можете легко подхватить вирус
из-за пониженного иммунитета. Будьте готовы к неожиданным изменениям, ваши
планы могут рухнуть в один момент. Вероятны внезапные поездки и командировки.
Стрелец
Стрельцов начало недели огорчит крушением
надежд и планов. Если вы рассчитывали на поддержку единомышленников или
спонсорскую помощь, то, скорее всего, вас постигнет разочарование. Не
расстраивайтесь, ведь в любви вам повезет наверняка. Возможен служебный роман
или тайное романтическое увлечение. Звезды встали на вашем личном небосводе в
форме сердечка.
Неделя благоприятна для поездок, особенно в дальние страны. Вы легко
найдете для этого и средства, и возможности. К концу недели уделите внимание
близким, особенно супругу или партнеру. Займитесь йогой, астрологией,
эзотерикой.
Козерог
У Козерогов неделя связана с карьерными
вопросами и профессиональным ростом. Всю свою энергию направьте на повышение
квалификации или обучение. Должны же ваши честолюбивые планы иметь под собой
основания. С руководством будьте предельно вежливы – высока вероятность
конфликтов.
Звезды благоприятствуют вам в переговорах, заключении сделок, в
командировках, при получении разного рода справок и разрешений в официальных
органах. Друзья и родственники на этой неделе вам точно не откажут, если вы
обратитесь за помощью или советом. Не стесняйтесь.
В конце недели возможно напряжение в отношениях с вашей второй половиной,
но разногласия эти временные, не стоит сильно беспокоиться.
Водолеи
Водолеи на этой неделе почувствуют, что
работать удобнее индивидуально, а не в команде. Отчасти это связано с усилением
конкуренции в коллективе. Кто-то видит в вас соперника, а вот коллеги в нужный
момент могут и не поддержать.
В начале недели возможны трудности в интеллектуальной деятельности,
например, с учебой или восприятием информации. Для дальних поездок период также
неблагоприятный. Вторая половина недели – хороший период и для решения
финансовых задач и развития творческих талантов.
Ближе к выходным деловые встречи пройдут успешнее, а завязавшиеся в эти дни
романтические знакомства, скорее всего, выльются в серьезный роман. Кстати, если
у вас уже есть партнер, то он, похоже, готов уже предпринять что-то и стать,
наконец, вашим супругом.
Рыбы
Рыбам в начале недели звездами уготован психологически
напряженный период. Ваша требовательность и категоричность может стать причиной
конфликтов, из которых вы вряд ли выйдете победителем. Не позволяйте втянуть
себя в решение чужих финансовых проблем. Это приведет к значительным тратам.
Сохраняйте спокойствие, берегите нервы и здоровье. Не забывайте, что все
проблемы временны.
В середине недели напряжение ослабнет. Весьма кстати будет романтическое
свидание. Вы сможете эмоционально и духовно сблизиться с любимым человеком.
Благоприятный период для людей творческих профессий – вы полны вдохновения. На
выходных посетите выставку, премьеру или концерт.