Обманутые члены жилищно-строительных кооперативов смогут получить компенсацию наравне с дольщиками. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении в четверг, 10 октября.

Обманутые члены жилищно-строительных кооперативов смогут получить компенсацию наравне с дольщиками. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении в четверг, 10 октября.Изначальный вариант нормативного акта предусматривал выплатукомпенсаций членам только тех ЖСК, который были созданы до 1 июля 2019 года. Ковторому чтению в законопроект внесена поправка, что его действиераспространяется на все жилищно строительные кооперативы вне зависимости от датыих создания."Это справедливо – с июля появилось уже несколько новыхкооперативов, и люди, вошедшие в них, также имеют право на компенсацию", —сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Со вступлением закона в силу пострадавшие от недобросовестныхзастройщиков участники ЖСК смогут получить компенсацию по рыночной стоимостижилья за счет фонда помощи обманутым дольщикам, отметил председатель нижнейпалаты. Сейчас они могут рассчитывать на государственное финансированиедостройки проблемных домов, но компенсацию получить не могут.Еще одна поправка гласит, что когда человек получаетвозмещение, то он передает право требования по своему паю в фонд, одновременнопрекращая участие в ЖСК. Это нужно для избежания так называемых двойныхвыплат.Ранее спикер Госдумы изменить стандарты застройкигородов. Новые районы должны сдаваться с необходимой социальнойинфраструктурой, сказал Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участиемвице-спикера Виталия Мутко.