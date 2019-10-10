Звезда Голливуда снялась в фотосессии для журнала Elle. Николь Кидман появилась на обложке глянца в смелом образе.
Звезда Голливуда снялась в фотосессии для журнала Elle. Николь Кидман появилась на обложке глянца в смелом образе.
Американское издание журнала Elle опубликовало
несколько обложек ежегодного голливудского номера, посвященного выдающимся
актрисам. Помимо Натали Портман, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и других
знаменитостей участие в проекте приняла и Николь Кидман.
Если в 2018 году номер "Женщины в Голливуде" снимали на волне
движения #metoo, подчеркивающего осуждение сексуального насилия
и домогательств, то в этом
году артистки задаются вопросом: "А куда мы теперь движемся?".
Для фотосессии Николь Кидман выбрала прозрачное черное платье от
Dior с декольте до пупа, а загадочный образ завершила образ длинная вуаль. "Для
меня большая честь участвовать в проекте вместе с другими выдающимися женщинами
Голливуда", – написала Николь в своем Инстаграм, опубликовав кадры со съемки.
Фолловеры актрисы задохнулись от восхищения, одарив ее массой
комплиментов. "Великолепная", "Вы такая красивая", "Потрясающая", "Поздравляю,
прекрасная великая женщина", – написали поклонники Николь Кидман в
комментариях.
В статье сообщила, что съемочная группа известного
сериала "Большая маленькая ложь", в котором она играет главную роль, планирует
создать третий сезон нашумевшей картины. "Конечно, нам бы хотелось снять
продолжение. Но дайте нам немного времени подумать", – отметила