Звезда Голливуда снялась в фотосессии для журнала Elle. Николь Кидман появилась на обложке глянца в смелом образе.

Звезда Голливуда снялась в фотосессии для журнала Elle. Николь Кидман появилась на обложке глянца в смелом образе.Американское издание журнала Elle опубликовалонесколько обложек ежегодного голливудского номера, посвященного выдающимсяактрисам. Помимо Натали Портман, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и другихзнаменитостей участие в проекте приняла и Николь Кидман.Если в 2018 году номер "Женщины в Голливуде" снимали на волнедвижения #metoo, подчеркивающего осуждение сексуального насилияи домогательств, то в этомгоду артистки задаются вопросом: "А куда мы теперь движемся?".Для фотосессии Николь Кидман выбрала прозрачное черное платье отDior с декольте до пупа, а загадочный образ завершила образ длинная вуаль. "Дляменя большая честь участвовать в проекте вместе с другими выдающимися женщинамиГолливуда", – написала Николь в своем Инстаграм, опубликовав кадры со съемки.Фолловеры актрисы задохнулись от восхищения, одарив ее массойкомплиментов. "Великолепная", "Вы такая красивая", "Потрясающая", "Поздравляю,прекрасная великая женщина", – написали поклонники Николь Кидман вкомментариях.В статье сообщила, что съемочная группа известногосериала "Большая маленькая ложь", в котором она играет главную роль, планируетсоздать третий сезон нашумевшей картины. "Конечно, нам бы хотелось снятьпродолжение. Но дайте нам немного времени подумать", – отметила