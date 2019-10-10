Зарплата медиков должна мотивировать их к эффективной работе и решить один из главных вопросов — кадровый. На серьезность этой задачи глава государства сегодня лично обратил внимание премьер-министра Дмитрия Медведева.

Зарплата медиков должна мотивировать их к эффективной работе и решить один из главных вопросов — кадровый. На серьезность этой задачи глава государства сегодня лично обратил внимание премьер-министра Дмитрия Медведева. Причем, модернизация первичного звена здравоохранения должна стать неотъемлемой частью национального проекта.Поручения президента даны. Принципы модернизация здравоохранения утверждены. Разговор президента с премьером начинается с острой и чувствительной темы — заработной платы врачей."Очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос", — сказал Путин.В Судогодской районной больнице, что во Владимирской области, один терапевт на 3600 человек. Примерно так было только до октябрьской революции.В поликлиниках острая нехватка даже не узких специалистов, а терапевтов. Одно из поручений главы государства — переформатировать работу с врачами. Управленческий кадровый резерв для здравоохранения должен быть сформирован до апреля 2020 года."Полагаю, было бы правильным, если бы вы рассматривали первичку, как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать. Но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения это часть здравоохранения в целом. И если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры или региональные. Основное количество людей идут за помощью в свои районные, межрайонные поликлиники и больницы", — отметил президент.И вот в поликлинике поселка Иноземцево Ставропольского края появилась новая рентген-установка, диагностику можно проводить даже малышам.А в таежном поселке Богучаны (Красноярский край) наконец открылась своя больница. Больше не надо трястись по грунтовке 9 часов до ближайшего врача. По программе "Земский доктор" сюда приехали 17 врачей.А это Ростов-на-Дону, здесь за помощью приходится идти затемно, очередь за талончиком выстраивается в 4 часа утра."Надо признать прямо, состояние этих больниц и поликлиник весьма сложное. В некоторых местах — просто тяжелое. И поэтому подготовлена такая программа. Сначала нужно провести будет инвентаризацию объектов здравоохранения", — отметил глава кабмина.Анализ износа зданий поликлиник и больниц будет проведен до 30 ноября. Свои программы модернизации должны утвердить и регионы. Президент призывает работать без сбоев. И налаживать взаимодействие с федеральным центром."Смотрите, у нас регулярно происходят сбои на том уровне, где должно возникать эффективное взаимодействие между государственными органами управления и муниципальными. Вот на этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления, и федерального, и регионального часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую, в третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций. Я понимаю, что здесь есть сложности, заложенные еще в основном законе, но нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие, потому что в этой области мы проводили реорганизации или оказывали помощь первичному, кстати говоря, звену здравоохранения, дважды с федерального уровня напрямую. Потому это все куда-то уплывает — и материальная составляющая этого уровня здравоохранения и уровня оплаты труда, тоже самое, кстати говоря, происходит и в сфере образования. Но я просил бы вас с коллегами обратить на это особое внимание и выстроить работу с регионами, и с муниципалитетами таким образом, чтобы, чтобы она была эффективной", — заявил глава государства."Обязательно это сделаем, Владимир Владимирович. И вы абсолютно правильно сказали, мы действительно, начиная с 2006 года этой задачей занимались, а потом эти деньги как бы, ну ушли, и от них не осталось следа. И такое ощущение как будто бы эта работа, она уже и напрасно проведена. Вот, чтобы каждые 10 лет к таким вопросам не возвращаться, мы не только постараемся выстроить эту работу с регионами и с муниципалитетами эффективным образом, мы подготовим предложения по совершенствованию законодательства", — отметил Медведев.Здравоохранение — жизненно важный вопрос — всегда в поле зрения Владимира Путина. Детальный план модернизации президент потребовал в конце августа, 2 октября об основных аспектах работы доложила министр Скворцова. Сегодня — встреча с Медведевым. А уже в конце месяца Путин соберет на эту тему большой госсовет.