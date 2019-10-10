Экс-депутат
Надежда Савченко разнесла бывшего президента страны. Она рассказала, как Петр
Порошенко проиграл Незалежную.
Экс-депутат
Надежда Савченко разнесла бывшего президента страны. Она рассказала, как Петр
Порошенко проиграл Незалежную.
Политик прокомментировала смену отношения политика к
протестам после поражения на выборах главы государства. Савченко заявила,
что это произошло, когда Петр Порошенко подписал минские соглашения в 2015
году.
Савченко
указала на непоследовательность бывшего украинского лидера относительно
протестов, проходивших в Киеве. Она напомнила, что он сам постоянно говорил о том, что не надо
раскачивать лодку, передает телеканал .
"И
почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги
выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", – цитирует бывшего
парламентария . Кроме того, тогда же Петр Порошенко поддержал
"формулу Штайнмайера".
Также, по
оценке Надежды Савченко, нет логики в том, как профукавший страну экс-президент
относится к подписанию мирного соглашения по Донбассу. Напомним, ранее его заключил
действующий глава Украины Владимир Зеленский.
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