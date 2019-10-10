Экс-депутат Надежда Савченко разнесла бывшего президента страны. Она рассказала, как Петр Порошенко проиграл Незалежную.

Экс-депутатНадежда Савченко разнесла бывшего президента страны. Она рассказала, как ПетрПорошенко проиграл Незалежную.Политик прокомментировала смену отношения политика кпротестам после поражения на выборах главы государства. Савченко заявила,что это произошло, когда Петр Порошенко подписал минские соглашения в 2015году.Савченкоуказала на непоследовательность бывшего украинского лидера относительнопротестов, проходивших в Киеве. Она напомнила, что он сам постоянно говорил о том, что не надораскачивать лодку, передает телеканал ."Ипочему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митингивыгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", – цитирует бывшегопарламентария . Кроме того, тогда же Петр Порошенко поддержал"формулу Штайнмайера".Также, пооценке Надежды Савченко, нет логики в том, как профукавший страну экс-президентотносится к подписанию мирного соглашения по Донбассу. Напомним, ранее его заключилдействующий глава Украины Владимир Зеленский.Материал дополняется