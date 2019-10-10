Аренда киосков приносит столице порядка двух миллиардов рублей ежегодно. По словам главы департамента потребительского рынка Москвы Алексея Немерюка, средний срок окупаемости инвестиций составляет около трех лет.

Аренда киосков приносит столице порядка двух миллиардов рублей ежегодно. По словам главы департамента потребительского рынка Москвы Алексея Немерюка, средний срок окупаемости инвестиций составляет около трех лет.Всего контрактов было заключено на 15 миллиардов рублей, рассказал чиновник. "Это хороший доходный бизнес, сейчас срок окупаемости инвестиций в него для города составляет порядка трех лет", – сообщил Немерюк в беседе с .Ранее руководитель Красносельского муниципального округа Илья Яшин заявил, что на новые киоски в столице было потрачено 2,5 миллиарда рублей. Высокая аренда якобы делает невыгодным их использоване.По его словам, Ассоциация распространителей печатной продукции просила дать им разрешение на установку таких конструкций за свой счет, так как это дешевле. "Нас уверяли, что это выгодная для города инвестиция, потому что за счет аренды торговых объектов деньги быстро вернутся в бюджет и принесут прибыль", – сказал Яшин в своем обращении на "Ютуб".Комментируя выступление главы муниципального округа Красносельский, президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отметил, что цифра в 15 миллиардов рублей, о которой говорят в мэрии, вполне реалистична. Ставки немаленькие, к тому же в условиях аукциона имеются депозиты, пояснил предприниматель.