Многие жители Владимира вписали в историю космодрома Байконур и свою страницу.

Сегодня владимирские общественники - представители организации ветеранов Байконура - презентовали новую книгу. Название символично – «Призвание – Байконур». Председатель региональной организации Михаил Яшуков рассказал об испытателях и участниках запуска первых ракет.Их имена были под грифом секретности. Инженеры, руководители полетов, ученые - те,кто участвовал в становлении отечественной космонавтики.Многие жители Владимира вписали в историю космодрома Байконур и свою страницу. Полковник Михаил Яшуков четверть века прослужил на Байконуре.Это его идея - собрать в одной книге воспоминания всех владимирцев, которые имели отношение к полетам в космос.Михаил Яшуков, председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур:«Мы уходим из жизни, историю никто не знает, нет ни в учебниках, ничего нет, поэтому я решил написать книгу, которуюпосвятил владимирской организации ветеранов Байконура, где я собрал все фамилии тех, кто живет во Владимире и в каких эпохальных событиях они участвовали».Один из героев книги Анатолий Анатольевич Корешков. Человек-легенда. Накосмодромебыл с самого начала. На Байконур был отправлен в 1955 после окончания академии Дзержинского. 22 года отдал космосу.Анатолий Корешковучаствовал в запуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты, спутника Земли. С Юрием Гагариным познакомился незадолго до его знаменитого полета.Анатолий Корешков, ветеран космодрома Байконур:«Королёв предложил каждому зайти в корабль, чтобы впервые познакомиться со своим космическим домом, как он сказал. Вот некоторые первые сходу входили-выходили. Когда до Гагарина очередь дошла, он подошел к стенду и поставил обувь, разулся, снял ботинки, как святыню ценил корабль. Королёв, наверняка, оценил это».Участвовал Анатолий Корешков и в запуске первого экспериментального пилотируемого корабля «Союз-19» и американского космического корабля Аполлон в 1975-м.Среди тех, кто строил Байконур, былветеран Великой Отечественной войны Павел Мохов.Его уже нет, но его воспоминания навсегда остались вкниге «Призвание – Байконур».Вера Куликова, Александр Голубев. «Вести-Владимир».