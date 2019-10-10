Завершились три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородское Торпедо обыграло одного из лидеров Западной конференции подольский Витязь 4:2, а московский Спартак уступил в Череповце Северстали 2:3. Рижское Динамо выиграло у минских одноклубников 3:2.

Завершились три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородское "Торпедо" обыграло одного из лидеров Западной конференции подольский "Витязь" 4:2, а московский "Спартак" уступил в Череповце "Северстали" 2:3. Рижское "Динамо" выиграло у минских одноклубников 3:2."Витязь" выигрывал по ходу встречи 1:0 и 2:1 после бросков Ивана Ларченко и Пекки Йормакки, но автозаводцы сумели добиться победы. Голы на свой счет записали Куинтон Хауден, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Михаил Варнаков. "Торпедо" набрало 20 очков и занимает четвертое место на Западе. "Витязь" с 25 очками идет третьим."Спартак" после двух побед уступил "Северстали". Москвичи пропустили три шайбы от Сергея Монахова, Владислава Провольнева и Германа Грачева. Спартаковцы отыграли две шайбы после бросков Артема Федорова и Якова Рылова, но спасти игру не смогли. У "Спартака" осталось 17 очков, он занимает шестое место. "Северсталь" набрала 15 очков и поднялась на девятую позицию.Рижское "Динамо" прервало серию из восьми поражений и выиграло у минчан. Шайбы на счету Картера Эштона (две) и Гийтса Мейи. У минского "Динамо" отличились Владислав Еременко и Андрей Костицын. Клуб из Минска с 15 очками идет на восьмом месте. Рижане, набрав 8 очков, занимают последнее 12 место в Западной конференции.