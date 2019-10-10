46-летняя актриса Мария Голубкина не обращает внимания на моду и различные тренды. Она придерживается своего мировоззрения и в последнее время смело пропагандирует его.

46-летняя актриса Мария Голубкина не обращает внимания на моду и различные тренды. Она придерживается своего мировоззрения и в последнее время смело пропагандирует его.Недавно артистка опубликовала в Stories на своей странице в социальной сети Instagram новое видео. Она предстала там без укладки и макияжа, а в конце вообще стала корчить рожи. Мария во всей красе продемонстрировала свои возрастные морщины, дряблую кожу и глубокие мешки под глазами.Вот только подписчики подобный внешний вид сочли неприемлемым. "Что у вас с лицом? Вы выглядите старше своей мамы!", – приводит слова одного из подписчиков Womanhit.Напомним, в одном из недавних интервью Голубкина заявила, что старость скоро станет трендом. Она уверена, что все злоупотребляющие "уколами красоты" и другими омолаживающими манипуляциями женщины выйдут из моды. Поэтому сама Мария никаких переживаний в отношении приближающейся старости не испытывает, она уверена, старости бояться нет смысла.Напомним, недавно актриса вышла в свет в сопровождении своего 16-летнего сына Ивана. Отцом мальчика является бывший муж звезды – музыкант и шоумен Николай Фоменко. Как писали ранее "", появление юноши на красной дорожке произвело настоящий фурор.