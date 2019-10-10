Супруга принца Гарри, Меган Маркл, в очередной раз попала впросак. Виной этому стала ее необдуманное поведение и сильное желание заполучить корону.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, в очередной раз попала впросак. Виной этому стала ее необдуманное поведение и сильное желание заполучить корону.Накануне в Сети появилось видео, на котором счастливая герцогиня Сассекская, улыбаясь во весь рот, примерят на себя различные головные уборы монархов. Только вот это были всего лишь их виртуальные копии.Как оказалось, во время путешествия в ЮАР Маркл познакомилась с местной бизнесвумен Никиви Длова. Эта женщина, в свою очередь, сколотила капитал благодаря виртуальному бизнесу. Проще говоря, она занимается разработкой различных приложений для смартфонов.Так Никиви решила продемонстрировать свое очередное новшество Меган. Супруга принца Гарри поспешила опробовать мобильное приложение с фильтрами на себе.Но, судя по всему, герцогиня Сассекская на минуту позабыла о своем статусе. Во-первых, она умудрилась сделать сэлфи. Хотя по протоколу членам королевской семьи делать это запрещено. Во-вторых, забав ради она примерила на себя сразунесколько корон. При этом было заметно невооруженным глазом, какое удовольствие Маркл получает от происходящего.Тем временем, Никиви не стала упускать возможности хорошенько хайпануть, поэтому выложила видео с Меган в Сеть. Длова опубликовала ролик в Stories в своем Instagram-аккаунте. "Вот, теперь у нее наконец-то есть корона!", – язвительно подметила бизнесвумен.