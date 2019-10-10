По мнению администрации города постановление суда не было основано на приказе Министерства культуры.

Городская мэрия оспорит штраф в полмиллиона рублей за объекты, установленные в охранной зоне памятников ЮНЕСКО - Успенского и Дмитриевского соборов. По мнению администрации города постановление суда не было основано на приказе Министерства культуры. В документе, заверяют в мэрии, нет прямого запрета на размещение подобных конструкций в зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. Кроме того, на последнем заседании представитель ведомства неожиданно предложил признать правонарушение незначительным и ограничиться устным замечанием. Штраф наложен на МКУ "Благоустройство". Его оплата может негативно сказаться на выполнении коммунальных обязательств, заявили в мэрии."Радио России-Владимир"