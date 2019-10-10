Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что возможность встречи глав МИД нормандской четверки существует, при этом условия для нее не созрели. По его мнению, нужно собираться с четким пониманием того, что украинской стороной выполнены все договоренности, которые она согласовала в Контактной группе 18 сентября.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" существует, при этом условия для нее не созрели. По его мнению, нужно собираться с четким пониманием того, что украинской стороной выполнены все договоренности, которые она согласовала в Контактной группе 18 сентября.Андрей Руденко отметил, что до тех пор, пока в Донбассе не состоялось разведение войск, говорить о дате встречи "нормандской четверки" преждевременно. По его мнению, необходимо, чтобы разведение было и в Петровском, и в Золотом. Заместитель министра иностранных дел рассказал, что в ходе переговоров в Минске был согласован план урегулирования ситуации в Донбассе, который должен был начаться сегодня, 9 октября, но этого не произошло. По его словам, даже ополчение выполнило все условия и готово было осуществить разведение сил и средств, в доказательство тому была подана сигнальная ракета, но украинская сторона этот призыв "не подхватила".Андрей Руденко подчеркнул, что и первое, и второе условие "формулы Штайнмайера" с точки зрения России являются обязательными для проведения встречи, сообщает ТАСС. "Саммит ради саммита нам не нужен", — отметил политик. По его мнению, проводить встречу "нормандской четверки" в условиях невыполнения договоренностей было бы нецелесообразным.Заместитель министра иностранных дел отметил, что российская сторона будет дожидаться разведения сил и верификации этого Специальной комиссией ОБСЕ. По словам Руденко, именно тогда можно говорить конкретно о саммитах, о подготовительных к нему встречах.По мнению политика, после разведения сил территория должна стать буферной зоной, где будут только невооруженные наблюдатели ОБСЕ.На последней встрече Контактной группы, которая состоялась 1 октября, стороны конфликта пришли к договоренности, согласно которой начнется разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Изначально датой разведения стало 7 октября, но отвод войск так и не начался, потому новую попытку назначили на 9 октября. Все это не принесло никакого результата, поскольку украинская сторона вновь сорвала договоренности.