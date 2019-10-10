Певица откладывает выпуск нового альбома. У Риты Дакоты случился
нервный срыв.
Певица откладывает выпуск нового альбома. У Риты Дакоты случился
нервный срыв.
"Со мной случился настоящий кризис, эмоциональное и
профессиональное выгорание во всей его красе. Это когда ты лежишь, смотришь в
потолок несколько суток, а телефон на беззвучном повернут экраном вниз. Ты
наблюдаешь за тем, как все идет ****, но ничего с этим не делаешь. "Горит
сарай, гори и хата (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – написала Рита Дакота в своем аккаунте "Инстаграм".
По словам артистки, она трудоголик до мозга костей. Рита
настолько сконцентрирована на работе, что спит всего пять часов в сутки, причем
сон этот нельзя назвать спокойным. От любимого дела знаменитость не может
оторваться ни на секунду, даже на курорте, вокалистка думает о собственных проектах, а
выступать с температурой скоро войдет у нее в привычку.
"Видимо, вселенная устала наблюдать за тем, как я ушатываюсь
и решила ушатать меня сама", – отмечает звезда.
На нервной почве у Риты Дакоты пошатнулось здоровье. Артистка
чувствует себя разбитой.
"Вчера мне пришлось отменить урок по фортепиано, потому что
у меня настолько болят суставы, что я не могу даже играть. Мне больно не просто
двигаться, а даже играааать на пианино, Карл", – жалуется вокалистка.
Также звезда сообщила, что не успевает выпустить новый
альбом до 21 декабря, как обещала поклонникам ранее. В свое оправдание
отметила, что спешка в создании музыки может сильно сказаться на качестве, поэтому
фанатам придется подождать пару месяцев.
Сейчас вокалистка планирует сосредоточится на своем здоровье
– физическом и ментальном. Также знаменитость решила нанять менеджера, который снимет
с нее часть нагрузки.
"Сдам анализы, пройду обследование, продолжу ходить на иголки
и физиотерапию, придумаю какой-нибудь санаторий", – написала .