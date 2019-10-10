Певица откладывает выпуск нового альбома. У Риты Дакоты случился нервный срыв.

Певица откладывает выпуск нового альбома. У Риты Дакоты случилсянервный срыв."Со мной случился настоящий кризис, эмоциональное ипрофессиональное выгорание во всей его красе. Это когда ты лежишь, смотришь впотолок несколько суток, а телефон на беззвучном повернут экраном вниз. Тынаблюдаешь за тем, как все идет ****, но ничего с этим не делаешь. "Горитсарай, гори и хата (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – написала Рита Дакота в своем аккаунте "Инстаграм".По словам артистки, она трудоголик до мозга костей. Ританастолько сконцентрирована на работе, что спит всего пять часов в сутки, причемсон этот нельзя назвать спокойным. От любимого дела знаменитость не можетоторваться ни на секунду, даже на курорте, вокалистка думает о собственных проектах, авыступать с температурой скоро войдет у нее в привычку."Видимо, вселенная устала наблюдать за тем, как я ушатываюсьи решила ушатать меня сама", – отмечает звезда.На нервной почве у Риты Дакоты пошатнулось здоровье. Артисткачувствует себя разбитой."Вчера мне пришлось отменить урок по фортепиано, потому чтоу меня настолько болят суставы, что я не могу даже играть. Мне больно не простодвигаться, а даже играааать на пианино, Карл", – жалуется вокалистка.Также звезда сообщила, что не успевает выпустить новыйальбом до 21 декабря, как обещала поклонникам ранее. В свое оправданиеотметила, что спешка в создании музыки может сильно сказаться на качестве, поэтомуфанатам придется подождать пару месяцев.Сейчас вокалистка планирует сосредоточится на своем здоровье– физическом и ментальном. Также знаменитость решила нанять менеджера, который сниметс нее часть нагрузки."Сдам анализы, пройду обследование, продолжу ходить на иголкии физиотерапию, придумаю какой-нибудь санаторий", – написала .