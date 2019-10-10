На встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский поддержал своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Ранее она спровоцировала чудовищный скандал, применив силу и грубо оттолкнув журналиста радио Свобода Сергеем Андрушко.

На встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский поддержал своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Ранее она спровоцировала чудовищный скандал, применив силу и грубо оттолкнув журналиста радио "Свобода" Сергеем Андрушко.Журналистское сообщество на Украине оказалось до глубины души возмущено тем фактом, что одного из их коллег посмели невежливо тронуть. Тот факт, что роковой преградой на пути корреспондента радио "Свобода" к Владимиру Зеленскому стала девушка не уменьшило, а, кажется, только увеличило градус возмущения.Сам президент Украины обратил внимание публики на поведение самого журналиста. "Он нападает. Ну он нападает действительно, он прыгает", – цитирует издание "Политнавигатор" Владимира Зеленского. И до недавнего времени политик закрывал глаза на такой экстравагантный подход Сергея Андрушка и даже несколько ему потворствовал."Мы с ним сколько раз встречались спокойно, я всем нашим охранникам всегда кричал: "Парни, отойдите, я вас прошу, отойдите". Потому что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает, начнут реагировать, согласно законодательства Украины", – припомнил Владимир Зеленский.Материал дополняется.