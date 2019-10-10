На химическом заводе Полиэф в Благовещенске разлилось восемь тонн стоков. Это произошло в результате частичного обрушения стены резервуара для стоков. Населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия.

На химическом заводе "Полиэф" в Благовещенске разлилось восемь тонн стоков. Это произошло в результате частичного обрушения стены резервуара для стоков.Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС. О случившемся в ведомстве стало известно в 18:12 по московскому времени. Часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия.Вытекание 8 тонн произошло из 20-тонного резервуара. Осуществлены работы по устройству стены-препятствия для недопущения попадания стоков в воду. Отмечается, что пострадавших нет.Для ликвидации последствий утечки задействованы более 160 человек, а также 80 единиц техники. Под контролем специалистов находится качество питьевой воды.Завод "Полиэф" является крупнейшим в России производителем сырья для полимерной пищевой упаковки — терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата.