В четверг, 10 октября, рядом с аэропортом в австрийском городе Линц произошел взрыв. Как передает телеканал , хлопок раздался на мусороперерабатывающем заводе в коммуне Хершинг. По словам ..

В четверг, 10 октября, рядом с аэропортом в австрийском городе Линц произошел взрыв. Как передает телеканал "", хлопок раздался на мусороперерабатывающем заводе в коммуне Хершинг. По словам очевидцев, в здании начался пожар.На месте происшествия работают медики и полицейские. Согласно предварительным данным, в результате взрыва пострадали девять человек, сообщает ". Трое из них находятся в тяжелом состоянии. ЧП не повлияло на работу аэропорта, уточняет .