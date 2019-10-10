Не так давно голливудская красотка Анджелина Джоли отправилась в промо-тур с новым фильмом Малефисента: владычица тьмы. Правда, поклонники не оценили ее внешний вид на премьере.

Не так давно голливудская красотка Анджелина Джоли отправилась в промо-тур с новым фильмом "Малефисента: владычица тьмы". Правда, поклонники не оценили ее внешний вид на премьере.Актриса выходила под вспышки фотокамер в Лос-Анджелесе, Риме и Токио, однако во время премьеры в Италии многие заметили, что платье Джоли сидит на ней не сильно-то хорошо.Дело в том, что знаменитость, видимо, несколько не рассчитала объем лифа, в связи с чем пользователи сети решили, будто бы под вечерним туалетом Анджелины спряталась накладная грудь. Стоит отметить, что платье для актрисы создавал бренд Versace.Сшитый из черной мерцающей ткани, наряд актрисы приковывал к себе взгляды. Вечерний туалет подчеркивал тонкую талию знаменитости и изящные бедра, издание "7 дней". Однако сильное отхождение лифа от груди создало дополнительное впечатление, что у Джоли слишком широкие плечи.Кроме того, во время премьеры в Риме, звезда вывела на красную ковровую дорожку двух своих дочерей – Шайло и Захару. Девочки активно позировали и улыбались журналистам, правда, 13-летняя Шайло вела себя несколько странно.постоянно держала правую руку в области паха и периодически будто бы корчилась от боли. Пользователи связали это со слухами о подготовки девушки к операции. Ранее уже сообщалось, что Шайло намерена сменить пол – она с трех лет коротко стрижется, не носит платья, а недавно попросила называть ее Джоном.