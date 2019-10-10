Москва и Минск продолжают договариваться об условиях интеграции. Несмотря на истерику некоторых прозападных экспертов, Россия не рассматривает варианта присоединения Белоруссии. Однако в Кремле могут передумать, если братская республика решит пойти по пути Украины, считает политолог Петр Рудковский.
Москва и Минск продолжают договариваться об условиях интеграции. Несмотря на истерику некоторых прозападных экспертов, Россия не рассматривает варианта присоединения Белоруссии. Однако в Кремле могут передумать, если братская республика решит пойти по пути Украины, считает политолог Петр Рудковский.
Подобный вариант – крайность, и он может быть применен
только в исключительных случаях, полагает эксперт. "Например, Беларусь
внезапно начинает демонстрировать совсем уж проевропейский, пронатовский
курс", – цитирует аналитика портал Thinktanks.by.
Но на полный разворот в западном направлении президент
республики Александр Лукашенко вряд ли решится, полагает эксперт. Поглощение
Белоруссии Россией не исключено, считает эксперт, но полагает, что предпосылок
для такого сценария в ближайшее время нет.
Да и в Москве объединения двух стран хотят далеко не все,
полагает Рудковский. Из недавнего опроса Всероссийского института изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) стало ясно, что большинство россиян не желают
присоединения соседней республики, отметил эксперт.
Что касается Союзного государства, то политолог не видит в
нем угрозы для белорусского суверенитета. Москва и Минск не ввели даже единую
валюту, не говорю уже об общих государственных органах, подчеркнул Рудковский.
"Даже того уровня, которого достиг Европейский союз,
при том, что там все-равно сохраняется государственный суверенитет
стран-членов, не будет достигнуто при реализации нынешнего проекта так
называемой углубленной интеграции", – считает аналитик.
Эксперты все чаще сомневаются в приверженности альянсу с Россией. Союзное государство так и осталось виртуальным
образованием, не обретя реальных политических очертаний.
Более того, последнее время принялся стремительно
улучшать отношения с Западом. В Москве шашни Батьки с европейцами и
американцами воспринимают нервно, а некоторые предлагают ввести против него
санкции.
Москва не должна закрывать глаза на поведение белорусского
лидера, уверен политолог Семен Багдасаров. В эфире телеканала
"Россия-1" эксперт призвал брать пример с США, которые готовы
принимать меры даже против своих союзников, если те нарушают "генеральную
линию партию".