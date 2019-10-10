Москва и Минск продолжают договариваться об условиях интеграции. Несмотря на истерику некоторых прозападных экспертов, Россия не рассматривает варианта присоединения Белоруссии. Однако в Кремле могут передумать, если братская республика решит пойти по пути Украины, считает политолог Петр Рудковский.

Москва и Минск продолжают договариваться об условиях интеграции. Несмотря на истерику некоторых прозападных экспертов, Россия не рассматривает варианта присоединения Белоруссии. Однако в Кремле могут передумать, если братская республика решит пойти по пути Украины, считает политолог Петр Рудковский.Подобный вариант – крайность, и он может быть применентолько в исключительных случаях, полагает эксперт. "Например, Беларусьвнезапно начинает демонстрировать совсем уж проевропейский, пронатовскийкурс", – цитирует аналитика портал Thinktanks.by.Но на полный разворот в западном направлении президентреспублики Александр Лукашенко вряд ли решится, полагает эксперт. ПоглощениеБелоруссии Россией не исключено, считает эксперт, но полагает, что предпосылокдля такого сценария в ближайшее время нет.Да и в Москве объединения двух стран хотят далеко не все,полагает Рудковский. Из недавнего опроса Всероссийского института изученияобщественного мнения (ВЦИОМ) стало ясно, что большинство россиян не желаютприсоединения соседней республики, отметил эксперт.Что касается Союзного государства, то политолог не видит внем угрозы для белорусского суверенитета. Москва и Минск не ввели даже единуювалюту, не говорю уже об общих государственных органах, подчеркнул Рудковский."Даже того уровня, которого достиг Европейский союз,при том, что там все-равно сохраняется государственный суверенитетстран-членов, не будет достигнуто при реализации нынешнего проекта такназываемой углубленной интеграции", – считает аналитик.Эксперты все чаще сомневаются в приверженности альянсу с Россией. Союзное государство так и осталось виртуальнымобразованием, не обретя реальных политических очертаний.Более того, последнее время принялся стремительноулучшать отношения с Западом. В Москве шашни Батьки с европейцами иамериканцами воспринимают нервно, а некоторые предлагают ввести против негосанкции.Москва не должна закрывать глаза на поведение белорусскоголидера, уверен политолог Семен Багдасаров. В эфире телеканала"Россия-1" эксперт призвал брать пример с США, которые готовыпринимать меры даже против своих союзников, если те нарушают "генеральнуюлинию партию".