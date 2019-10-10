Судя по всему, актер из Владимира Зеленского гораздо лучше, чем оратор. Пообщавшийся на пресс-конференции с журналистами президент удивил безграмотной и нелогичной речью, изобилующей противоречиями.
Судя по всему, актер из Владимира Зеленского гораздо лучше, чем оратор. Пообщавшийся на пресс-конференции с журналистами президент удивил безграмотной и нелогичной речью, изобилующей противоречиями.
Зеленский – талантливый актер и сценарист, но иногда лучше
молчать, чем говорить. "Он бекает и мекает, запинается и заикается,
противоречит сам себе буквально в одной фразе и не видит этого противоречия,
абсолютно алогично выстраивает свои фразы", – прокомментировал речь президента
политолог Владимир Корнилов.
Эксперт напомнил о недавнем интервью, которое глава
государства дал актеру и своему коллеге по сериалу "Слуга народа"
Станиславу Боклану. Тогда говорил четко и слаженно, а теперь не может
связать двух слов, недоумевает Корнилов.
По его словам, украинцы думали, что президент – не только
талантливый актер, но и не обделен высоким интеллектом. "Оказывается, это
совсем не так", – цитирует политолога портал "Украина.ру".
В четверг, 10 сентября, провел
пресс-марафон для журналистов. Глава государства ответил на вопросы о
внутренней и внешней политике страны. Так, он заявил, что встреча с президентом
России Владимиром Путиным возможно только после прекращения огня в Донбассе.
Украина, объявил президент, не бросит жителей региона и
вернет мятежные территории под свой контроль. Вопрос в том, готовы ли в Донецке
и Луганске вернуть украинское желто-голубое полотнище.
Корнилов считает, что нет. "Я вообще не вижу будущее
Донбасса в составе Украины ни в каком виде", – сказал эксперт.