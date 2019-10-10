Судя по всему, актер из Владимира Зеленского гораздо лучше, чем оратор. Пообщавшийся на пресс-конференции с журналистами президент удивил безграмотной и нелогичной речью, изобилующей противоречиями.

Судя по всему, актер из Владимира Зеленского гораздо лучше, чем оратор. Пообщавшийся на пресс-конференции с журналистами президент удивил безграмотной и нелогичной речью, изобилующей противоречиями.Зеленский – талантливый актер и сценарист, но иногда лучшемолчать, чем говорить. "Он бекает и мекает, запинается и заикается,противоречит сам себе буквально в одной фразе и не видит этого противоречия,абсолютно алогично выстраивает свои фразы", – прокомментировал речь президентаполитолог Владимир Корнилов.Эксперт напомнил о недавнем интервью, которое главагосударства дал актеру и своему коллеге по сериалу "Слуга народа"Станиславу Боклану. Тогда говорил четко и слаженно, а теперь не можетсвязать двух слов, недоумевает Корнилов.По его словам, украинцы думали, что президент – не толькоталантливый актер, но и не обделен высоким интеллектом. "Оказывается, этосовсем не так", – цитирует политолога портал "Украина.ру".В четверг, 10 сентября, провелпресс-марафон для журналистов. Глава государства ответил на вопросы овнутренней и внешней политике страны. Так, он заявил, что встреча с президентомРоссии Владимиром Путиным возможно только после прекращения огня в Донбассе.Украина, объявил президент, не бросит жителей региона ивернет мятежные территории под свой контроль. Вопрос в том, готовы ли в Донецкеи Луганске вернуть украинское желто-голубое полотнище.Корнилов считает, что нет. "Я вообще не вижу будущееДонбасса в составе Украины ни в каком виде", – сказал эксперт.