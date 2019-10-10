Бразильский нападающий Неймар заявил, что он счастлив в Пари Сен-Жермен и не собирается покидать команду. Летом футболист собирался вернуться в Барселону.

Бразильский нападающий Неймар заявил, что он счастлив в "Пари Сен-Жермен" и не собирается покидать команду. Летом футболист собирался вернуться в "Барселону"."Я счастлив в клубе. Выложусь на 100%, чтобы помочь завоевать ему трофеи. Сезон начался очень хорошо для меня", — заявил Неймар. В пяти матчах нынешнего сезона бразилец забил четыре мяча.Летом Неймар говорил о своем желании покинуть "ПСЖ" и вернуться в "Барселону". Однако чемпион Франции выставил слишком большую сумму отступных за бразильца, и переход не состоялся. Также интерес к Неймару проявлял мадридский "Реал". Футболист остался в Париже, но был оштрафован клубом за то, что с опозданием прибыл на предсезонный сбор.