Артистка дала откровенное интервью новом
выпуске YouTube-шоу Макарена. Певица сообщила, что хочет изменить внешность.
Артистка дала откровенное интервью новом
выпуске YouTube-шоу "Макарена". Певица сообщила, что хочет изменить внешность.
29-летняя знаменитость приняла
участие в проекте Карена
Адамяна "Макарена", где, сидя за рулем своего автомобиля, ответила
на 50 вопросов о себе. Примечательно, что некоторое ответы певицы Нюши не
совпали с тем, что она говорила ранее.
Например, в апреле этого года в своем Инстаграм
звезда заявила, что является сторонницей естественной красоты и редко фотошопит свои фото.
Теперь же она призналась, что не гнушается графическими редакторами.
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