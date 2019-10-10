Артистка дала откровенное интервью новом выпуске YouTube-шоу Макарена. Певица сообщила, что хочет изменить внешность.

Артистка дала откровенное интервью новомвыпуске YouTube-шоу "Макарена". Певица сообщила, что хочет изменить внешность.29-летняя знаменитость принялаучастие в проекте КаренаАдамяна "Макарена", где, сидя за рулем своего автомобиля, ответилана 50 вопросов о себе. Примечательно, что некоторое ответы певицы Нюши несовпали с тем, что она говорила ранее.Например, в апреле этого года в своем Инстаграмзвезда заявила, что является сторонницей естественной красоты и редко фотошопит свои фото.Теперь же она призналась, что не гнушается графическими редакторами.Материал дополняется