Политолог Михаил Погребинский напомнил о словах Барака Обамы, который будучи президентом США заявил о порванной в клочья экономике России. Дальнейшие события показали, насколько он заблуждался в своих суждениях.

Политолог Михаил Погребинский напомнил о словах Барака Обамы, который будучи президентом США заявил о "порванной в клочья" экономике России. Дальнейшие события показали, насколько он заблуждался в своих суждениях.Оценивая текущее положение России на международной арене политолог Михаил Погребинский заметил, что теперь никто не пытается спорить с наличием заметного потенциала и колоссальных возможностей у страны. Однако так было не всегда."Если раньше Обама сказал: "У них ничего нет, они никто и звать их никак. И вообще, мы их экономику вдребезги", – в интервью изданию PolitWera напомнил эксперт слова первого чернокожего президента США. Однако Россия своим примером показала, насколько сильно заблуждался политик. "Так или иначе, она в шестёрке самых крупных экономик мира", – заметил Погребинский.Материал дополняется.