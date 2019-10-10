Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, становится главным союзником Украины. НЗапад устал от украинских проблем и конфликта с Россией, санкционный режим против Москвы рушится, что вызывает беспокойство в Киеве. В непростой ситуации белорусский лидер решил поддержать украинские власти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, становится главным союзником Украины. НЗапад устал от украинских проблем и конфликта с Россией, санкционный режим против Москвы рушится, что вызывает беспокойство в Киеве. В непростой ситуации белорусский лидер решил поддержать украинские власти.
После прихода к власти Владимира Зеленского Украина
оказалась в сложном положении, союзники на Западе стали отворачиваться от
Киева, заявил политолог Геннадий Чижов. В скором времени антироссийские санкции за
Донбасс снимут, считает эксперт.
"Мы оказались, если называть вещи своими именами, в
политической изоляции. Наш суверенитет получил ощутимую брешь", – сказал
Чижов в эфире Седьмого канала.
Подмога пришла, откуда в Киеве не ждали.: Украину поддержал
президент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале октября Батька прилетел в
Житомир на переговоры с Владимиром Зеленским.
"Белоруссия оказалась
братом. Это колоссальная поддержка", – радуется украинский эксперт.
Отношение к Незалежной Чижов назвал братским. На его
взгляд, Минск и Киев похожи: дескать, оба отстаивают свою независимость от
посягательств Москвы.
На фоне сближения Белоруссии и Украины эксперты все чаще
высказывают сомнения в приверженности белорусского лидера альянсу с Россией. За
20 лет Союзное государство двух стран так и осталось виртуальным образованием и
не обрело реальных политических очертаний.
Ситуацию вряд ли удастся изменить, считает журналист Модест
Колеров. все эти годы обманывал Кремль и будет продолжать это делать, считает он. "Никакой интеграции в дальнейшем больше не будет,
переговоры будут носить декоративный характер без принципиальных последствий",
– заявил эксперт на круглом столе в Москве.