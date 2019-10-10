Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, становится главным союзником Украины. НЗапад устал от украинских проблем и конфликта с Россией, санкционный режим против Москвы рушится, что вызывает беспокойство в Киеве. В непростой ситуации белорусский лидер решил поддержать украинские власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, становится главным союзником Украины. НЗапад устал от украинских проблем и конфликта с Россией, санкционный режим против Москвы рушится, что вызывает беспокойство в Киеве. В непростой ситуации белорусский лидер решил поддержать украинские власти.После прихода к власти Владимира Зеленского Украинаоказалась в сложном положении, союзники на Западе стали отворачиваться отКиева, заявил политолог Геннадий Чижов. В скором времени антироссийские санкции заДонбасс снимут, считает эксперт."Мы оказались, если называть вещи своими именами, вполитической изоляции. Наш суверенитет получил ощутимую брешь", – сказалЧижов в эфире Седьмого канала.Подмога пришла, откуда в Киеве не ждали.: Украину поддержалпрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале октября Батька прилетел вЖитомир на переговоры с Владимиром Зеленским."Белоруссия оказаласьбратом. Это колоссальная поддержка", – радуется украинский эксперт.Отношение к Незалежной Чижов назвал братским. На еговзгляд, Минск и Киев похожи: дескать, оба отстаивают свою независимость отпосягательств Москвы.На фоне сближения Белоруссии и Украины эксперты все чащевысказывают сомнения в приверженности белорусского лидера альянсу с Россией. За20 лет Союзное государство двух стран так и осталось виртуальным образованием ине обрело реальных политических очертаний.Ситуацию вряд ли удастся изменить, считает журналист МодестКолеров. все эти годы обманывал Кремль и будет продолжать это делать, считает он. "Никакой интеграции в дальнейшем больше не будет,переговоры будут носить декоративный характер без принципиальных последствий",– заявил эксперт на круглом столе в Москве.