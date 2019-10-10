Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после прекращения огня в Донбассе. При этом украинские войска за последние дни несколько раз обстреляли позиции ополченцев.
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после прекращения огня в Донбассе. При этом украинские войска за последние дни несколько раз обстреляли позиции ополченцев.
В СМИ Незалежной в очередном обострении обвиняют народные
республики Донбасса. Однако в Донецке и Луганске фиксируют: обстрел ведется со
стороны украинских силовиков.
На этом фоне слова Владимира Зеленского выглядят особенно
цинично. Называя условием встречи с Владимиром Путиным прекращение огня,
президент Незалежной забывает упомянуть, что перемирие нарушают украинские
войска.
Россия же неоднократно заявляла, что стороной конфликта не
является, и призывала Киев разговаривать о мирном урегулировании напрямую с
Донецком и Луганском. В украинском руководстве что при Петре Порошенко, что при
Владимире Зеленском от переговоров с ДНР и ЛНР отмахиваются.
По признанию , он сомневается, что прямая встреча
с Путиным возможна. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы
хотим завершить войну", – сказал украинский лидер журналистам.
Для мирного урегулирования необходима прежде всего воля
Киева, однако украинские власти пока не способны даже на развод войск в двух
населенных пунктах. 7 октября отведение сил сорвалось в .
Находившиеся там радикалы отказались покинуть позиции, власти вынуждены были уступить.
Отвод войск должен был состояться в рамках реализации пресловутой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. Предполагается, что Киев вернет контроль над границей с Россией после предоставления региону особого статуса.