Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после прекращения огня в Донбассе. При этом украинские войска за последние дни несколько раз обстреляли позиции ополченцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после прекращения огня в Донбассе. При этом украинские войска за последние дни несколько раз обстреляли позиции ополченцев.В СМИ Незалежной в очередном обострении обвиняют народныереспублики Донбасса. Однако в Донецке и Луганске фиксируют: обстрел ведется состороны украинских силовиков.На этом фоне слова Владимира Зеленского выглядят особенноцинично. Называя условием встречи с Владимиром Путиным прекращение огня,президент Незалежной забывает упомянуть, что перемирие нарушают украинскиевойска.Россия же неоднократно заявляла, что стороной конфликта неявляется, и призывала Киев разговаривать о мирном урегулировании напрямую сДонецком и Луганском. В украинском руководстве что при Петре Порошенко, что приВладимире Зеленском от переговоров с ДНР и ЛНР отмахиваются.По признанию , он сомневается, что прямая встречас Путиным возможна. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мыхотим завершить войну", – сказал украинский лидер журналистам.Для мирного урегулирования необходима прежде всего воляКиева, однако украинские власти пока не способны даже на развод войск в двухнаселенных пунктах. 7 октября отведение сил сорвалось в .Находившиеся там радикалы отказались покинуть позиции, власти вынуждены были уступить.Отвод войск должен был состояться в рамках реализации пресловутой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. Предполагается, что Киев вернет контроль над границей с Россией после предоставления региону особого статуса.