Телеведущая Лера Кудрявцева довольно часто делится материалами из своей жизни. В этот раз звезда выложила умилительное видео с маленькой дочкой.

Телеведущая Лера Кудрявцева довольно часто делится материалами из своей жизни. В этот раз звезда выложила умилительное видео с маленькой дочкой.Трогательным роликом Кудрявцева поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре малышка играется с маминым пальцем и что-то радостно агукает. Ребенок в целом выглядит довольно счастливым, правда, в конце отталкивает руку Леры.Стоит отметить, что несмотря на плотный график, телеведущая уделяет дочери все свое свободное время. Вопреки ожиданиям, она не пользуется услугами нянь и старается сама заниматься и гулять с юной Марией. Правда, девочка все равно ходит на развивающие занятия, видео с которых Кудрявцева часто публикует в сети.