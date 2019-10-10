Звезду сериала Счастливы вместе выгнали арендодатели. Наталья Бочкарева
лишилась контракта в институте Жириновского.
Звезду сериала "Счастливы вместе" выгнали арендодатели. Наталья Бочкарева
лишилась контракта в институте Жириновского.
Артистка месяц назад осуществила
свою мечту, основав школу актерского мастерства для одаренных детей. Для этого
она арендовала помещение в Институте мировых цивилизаций Владимира Жириновского.
Однако после наркоскандала с Натальей
Бочкаревой не стали долго церемониться. Ее выдворили из учреждения, сообщает Узнав о противоречиях знаменитости с
законом, руководство
заведения предпочло разорвать договор об аренде и дать звезде пинка без
выяснения причин.
Очевидцы рассказали, что представители актрисы быстро
вынесли из института ее вещи. Примечательно, что далеко не все дети были
оповещены о закрытии актерской школы Натальи Бочкаревой. Есть
информация, что артистка может открыть свои курсы в другом месте, в районе
Павелецкой.
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