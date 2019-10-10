Звезду сериала Счастливы вместе выгнали арендодатели. Наталья Бочкарева лишилась контракта в институте Жириновского.

Звезду сериала "Счастливы вместе" выгнали арендодатели. Наталья Бочкаревалишилась контракта в институте Жириновского.Артистка месяц назад осуществиласвою мечту, основав школу актерского мастерства для одаренных детей. Для этогоона арендовала помещение в Институте мировых цивилизаций Владимира Жириновского.Однако после наркоскандала с НатальейБочкаревой не стали долго церемониться. Ее выдворили из учреждения, сообщает Узнав о противоречиях знаменитости сзаконом, руководствозаведения предпочло разорвать договор об аренде и дать звезде пинка безвыяснения причин.Очевидцы рассказали, что представители актрисы быстровынесли из института ее вещи. Примечательно, что далеко не все дети былиоповещены о закрытии актерской школы Натальи Бочкаревой. Естьинформация, что артистка может открыть свои курсы в другом месте, в районеПавелецкой.Материал дополняется