Целью вооруженного мужчины в немецком Галле была именно синагога, но он не смог попасть внутрь и открыл огонь по прохожим и посетителям расположенной поблизости закусочной. Об этом Stuttgarter Zeitung заявил председатель местной еврейской общины Макс Приворожский.

Целью вооруженного мужчины в немецком Галле была именно синагога, но он не смог попасть внутрь и открыл огонь по прохожим и посетителям расположенной поблизости закусочной. Об этом Stuttgarter Zeitung заявил председатель местной еврейской общины Макс Приворожский.Нападение произошло в Йом-Кипур — день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме, а в синагоге в тот момент находились около 80 человек. По словам Приворожского, вооруженного мужчину заметили при попытке проникнуть в помещение, после чего все находившиеся внутри принялись баррикадировать двери.Прорваться злоумышленнику не удалось, и тогда он выстрелил по прохожему, убив его на месте. Свой гнев мужчина попытался выплеснуть на посетителей турецкой закусочной: первой внутрь полетела граната, за ней последовали выстрелы.По данным полиции, подозреваемый имел автоматическое оружие, но запись с камеры говорит о том, что он использовал помповое ружье.Полиция в настоящее время проверяет все связи задержанного, не исключено, что у него были пособники. По данным Bild, один из них якобы попал в аварию на трассе, уходя от преследования, но официального подтверждения этой информации нет. Ряд СМИ называют имя злоумышленника — якобы это Самуэль Хайдеггер, который ранее публиковал фотографии с оружием и выступал с националистическими лозунгами.Жертвами стрелка стали два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Во всех синагогах в стране усилена охрана.