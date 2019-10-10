Алена Рапунцель вновь одинока. Участница шоу Дом-2 рассталась со своим возлюбленным Романом Макеевым.

Алена Рапунцель вновь одинока. Участница шоу "Дом-2" рассталасьсо своим возлюбленным Романом Макеевым.Об этом жительница телестройки рассказала в эфире проекта "Бородинапротив Бузовой". Алена Рапунцель сообщила, что не чувствовала поддержки Романа. Все проблемы звезде шоу "Дом-2" приходилосьрешать самой.Ведущей Влад Кадони заметил, что Алена пыталась перевоспитывать всех своих мужчин – до этого у девушки были отношения с ИльейЯббаровым, им она тоже была постоянно недовольна. Защищала Рапунцель толькоОльга Орлова. По словам знаменитости, жительница телестройки искренне любилаМакеева.Отметим, что Романана съемках не было. Он покинул проект на некоторое время.Сейчас Алену Рапунцель из поддерживает ее бывший избранник ИльяЯббаров, который, к слову, является отцом ее восьмимесячного сына Богдана. Экс-возлюбленныйспециально приехал с Сейшельских островов, где пытался наладить отношения сНастей Голд.Добавим, что на телах Алены и Ромы красуются татуировки сименами друг друга и хэштегами #аленароманвместенавсегда. Звезды сделалипарные тату после двух недель знакомства. Этот поступок поверг в шок нетолько участников проекта, но и ведущих. Интересно, теперь, когда отношения не сложились, Алена решится удалить надписи со своего тела?"Роман, ты работал у нас на проектезвукорежиссером, якобы влюбился в Алену, хотя ты еще недавно признавался вчувствах другой девушке, с которой был в отношениях, а вы уже пошли и сделалитатуировки во все тело!" – недоумевала Ксения Бородина.