Их задержали с поличным

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении двух 34-летних местных жителей, обвиняемых в распространении наркотических веществ, сообщают в СледКоме по Владимирской области.Следствием установлено, что в январе 2018 года зависимые от героина сожители из Гусь-Хрустального решили попробовать зарабатывать на продаже вещества. Благодаря связям в криминальном кругу, им удалось быстро найти каналы приобретения крупных партий наркотиков, а также клиентуру.В течение года они забирали оптовые веса в Москве и перевозили их для продажи в свой город, однако 4 января 2019 сотрудники полиции остановили торговца, а при обыске обнаружили у него в машине запрещенное вещество.Уже в отделении влюбленные признались, что решили продавать героин из-за того, что не могли устроиться на работу. Там же задержанная 34-летняя жительница Гусь-Хрустального ударила полицейского, за что ей предъявлено обвинение не только за распространение наркотических веществ в крупном объем, но и за применение насилия в отношении представителя власти.Уголовные дела будут направлены в суд.