Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина. На своей странице в Instagram лидер группы Ленинград опубликовал снимок, добавив к нему стихотворение. В нем идет речь об отдыхе на природе. На фотографии Сергей Шнуров стоит на берегу с удочкой в руках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.В среду, 9 октября, на своей странице в Instagram лидер группы "Ленинград" опубликовал снимок, добавив к нему стихотворение. В нем идет речь об отдыхе на природе. На фотографии Сергей Шнуров стоит на берегу с удочкой в руках.Посмотреть эту публикацию в InstagramОсень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Окт 2019 в 3:30 PDTСудя по всему, это отсылка к прогулке Владимира Путина и Сергея Шойгу по сибирской тайге, которую российский лидер осуществил в день своего 67-летия.Дмитрий Песков ответил "Газете.Ru" на вопрос о том, похоже ли стихотворение на описание досуга президента в день рождения. "Поэт имеет право на свое видение", — отметил пресс-секретарь.Сергей Шнуров зачастую комментирует что-либо в стихотворной форме. Например, недавно он раскритиковал запрет, согласно которому на балконах нельзя использовать открытый огонь. До этого музыкант не оставил без внимания свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.